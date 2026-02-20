За неделю до Samsung Galaxy Unpacked в Сан‑Франциско (25 февраля) в сети появились фотографии макетов Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro — они проливают свет на внешний вид наушников и подтверждают: Samsung делает ставку на сдержанный, «плоский» дизайн и убирает заметные LED‑полоски Blade Lights.

Дизайн Buds 4 и Buds 4 Pro

Самое заметное изменение — плоские стержни‑ножки у обеих моделей. Это отказ от более округлых форм Buds 3 и явный шаг в сторону минимализма: плоскость делает наушники визуально аккуратнее и лучше прячет зарядные контакты.

У Pro‑версии ножки имеют матовый или сатинированный металлизированный финиш — не глянцевый, значит отпечатки пальцев будут менее заметны. Контакты зарядки переместили прямо на ножки, что согласуется с горизонтальным расположением пазов в футляре.

Blade Lights исчезли — это очевидный визуальный выбор. Внешность становится менее «гиковой» и более похожей на стиль, который сейчас применяют конкуренты: минимальные линии и матовые поверхности вместо броских акцентов.

Чем отличаются Buds 4 и Buds 4 Pro

Макеты дают представление о позиционировании моделей. Обычные Buds 4, судя по снимкам, сохранили открытую конструкцию без силиконовых насадок — это значит более «воздушная» посадка и слабая пассивная шумоизоляция.





Buds 4 Pro сохранили вкладыши с силиконовыми насадками, то есть ожидаются более комфортное прилегание и активное шумоподавление. Цветовые варианты тоже показали дифференциацию: Pro в тёмном исполнении, стандартные Buds 4 — в белом.

Плоские ножки вместо округлых

Зарядные контакты на ножках, горизонтальный кейс

Pro: силиконовые насадки и матовый финиш

Стандарт: открытая конструкция, белые варианты

Blade Lights убраны

Такая парадигма — одна модель для «комфорта и простоты», другая для тех, кому важен ANC и плотная посадка. Samsung явно сокращает визуальные различия с массовыми конкурентами и делает дизайн более «всё‑подходящим» для широкой аудитории.

Дата анонса Galaxy Buds 4

Официальный анонс, вероятно, состоится на Samsung Galaxy Unpacked 25 февраля в Сан‑Франциско вместе с новыми смартфонами. Макеты не подтверждают технические характеристики, но дают понятие о внешнем облике и позиционировании линейки на рынке.

Если тренд на минимализм продолжится, конкуренты (Apple, Sony и другие) получат более прямого визуального соперника: не столько «фичер‑набор», сколько аккуратный, универсальный облик, который легче продавать массовому потребителю. Для тех, кто ценит узнаваемые декоративные элементы, изменения могут показаться шагом назад — но для широких продаж такая «тихая эволюция» часто эффективнее.

Что дальше: на Unpacked стоит ожидать точных спецификаций, времени продаж и цен. Пока же дизайн Buds 4 и Buds 4 Pro задаёт направление: спокойнее, матовее, прагматичнее — и заметно меньше отвлекающих деталей.