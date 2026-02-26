Аккумуляторы, которые используются в современных электромобилях, зависят от тяжёлых металлов — таких как кобальт и никель. Эти элементы трудно добывать, они дороги и нередко поступают из регионов с плохими условиями труда. Однако новое исследование, опубликованное 18 февраля 2026 года, показывает, что такие металлы в будущем можно заменить гораздо более лёгким и распространённым материалом — органическими полимерами.

Работу возглавили профессор Сюнь Иньхуа из Tianjin University и профессор Хуан Фэй из South China University of Technology. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Nature. Учёные описали новый тип »органического» аккумулятора, в котором вместо традиционных металлосодержащих компонентов используется специальный пластикоподобный материал PBFDO, выполняющий роль катода.

Большинство современных аккумуляторов для электромобилей чувствительны к температуре окружающей среды. При сильном холоде они теряют ёмкость, а при высокой температуре могут становиться потенциально опасными. Новый органический аккумулятор лишён этих недостатков. Он стабильно работает при температурах от −70 °C до +80 °C. Такой широкий диапазон означает, что электромобиль сможет без проблем заводиться в арктический мороз или эксплуатироваться в условиях экстремальной жары.

Исследователи собрали полноценные пакетные аккумуляторные элементы, которые достигли удельной энергоёмкости 250 Вт·ч/кг. Это сопоставимо с показателями современных литий-ионных батарей, используемых в серийных электромобилях. Ранее попытки применения органических материалов приводили к заметно более слабым характеристикам, однако в этом случае учёным удалось доказать, что органическая батарея может конкурировать с текущими технологиями.

Ещё одно важное преимущество касается безопасности. Обычные литиевые аккумуляторы могут загореться при повреждении, например при ДТП. Новую батарею подвергли жёстким испытаниям, включая прокалывание иглой. В ходе тестов аккумулятор не задымился, не загорелся и не деформировался.





Поскольку материал PBFDO является полимером, он обладает высокой гибкостью. Учёные смогли сгибать, растягивать и сжимать аккумулятор без разрушения его структуры. Это открывает новые возможности для автомобильного дизайна: в будущем батареи могут быть выполнены в нестандартных формах или даже интегрированы в элементы кузова, а не располагаться в виде массивного блока под полом.

Одним из ключевых преимуществ разработки является происхождение материалов. В отличие от кобальта и никеля, органические полимеры создаются из доступных и распространённых химических соединений, что делает такие аккумуляторы более устойчивыми с точки зрения экологии и цепочек поставок.

Технология пока находится на стадии прототипа, однако она хорошо вписывается в тенденции автомобильной отрасли 2026 года. Многие автопроизводители уже планируют представить новые типы аккумуляторов — от твердотельных до натриевых. Органические полимерные батареи становятся ещё одним перспективным направлением, способным сделать электромобили дешевле, безопаснее и проще в производстве.