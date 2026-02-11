Toyota официально представила Highlander модельного года 2027 — это первая полностью электрическая версия модели и уже четвёртый электромобиль бренда на рынке США. Кроме того, это первый электрокар Toyota, собираемый на территории страны, и первый электрический автомобиль марки с тремя рядами сидений. Сейчас в США компания уже продаёт электрические версии кроссовера C-HR и внедорожника bZ.

Внешне новый Highlander сохраняет узнаваемые черты предыдущих поколений, но получил более резкие линии кузова и расширенные колёсные арки. Также автомобиль оснащён утопленными дверными ручками, как у Tesla. Они улучшают аэродинамику, однако стоит отметить, что в Китае подобные решения недавно были запрещены по соображениям безопасности.

Электрический Highlander 2027 будет предлагаться в версиях XLE и Limited, каждая из которых доступна как с передним, так и с полным приводом. В максимальной конфигурации Limited с полным приводом и батареей ёмкостью 95,8 кВт·ч запас хода, по оценке Toyota, достигает 320 миль на одном заряде. При этом компания подчёркивает, что реальные показатели EPA могут отличаться от заявленных производителем, и именно сертифицированные данные EPA позволяют корректно сравнивать модели разных брендов.

Версия XLE с передним приводом оснащается аккумулятором на 77 кВт·ч и, по оценке производителя, способна проехать до 287 миль. Полноприводный Highlander XLE предлагается в двух вариантах: с батареей на 77 кВт·ч и запасом хода около 270 миль, либо с аккумулятором на 95,8 кВт·ч, обеспечивающим те же 320 миль, что и у версии Limited. Полноприводные модификации развивают суммарную мощность до 338 лошадиных сил, тогда как переднеприводные версии ограничены 221 л.с.

Все версии электрического Highlander рассчитаны на семь пассажиров. Третий ряд сидений складывается в ровный пол, увеличивая объём багажного отделения. В стандартное оснащение входят подогрев передних сидений, а за доплату можно заказать подогрев и вентиляцию сидений второго ряда.





Продажи Toyota Highlander EV 2027 начнутся в конце 2026 года, при этом в отдельных регионах модель может появиться уже в начале следующего года. Цены на электрическую версию будут объявлены ближе к старту продаж.