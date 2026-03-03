Компания Casio начала продажи часов Casio Pro Trek PRG-69 в Европе. Модели PRG-69-1, PRG-69-4 и PRG-69B-1 были представлены ранее в 2026 году, при этом две версии уже продавались в Японии.

Теперь часы доступны в таких странах, как Нидерланды, Испания и Германия. В официальных интернет-магазинах Casio каждая версия стоит €199. На момент публикации указано, что запасы ограничены.

Модель PRG-69-1 выполнена в чёрном цвете с корпусом из смолы и оранжевыми акцентами, а также соответствующим ремешком. PRG-69-4 имеет аналогичный чёрный корпус, но оснащена ярко-оранжевым ремешком и дисплеем с оранжевым фоном. Версия PRG-69B-1 также получила чёрный корпус, однако вместо смоляного ремешка используется тканевый браслет.

Серия Pro Trek PRG-69 относится к моделям с Triple Sensor: встроены компас, термометр и альтиметр/барометр. В центре находится двухслойный (duplex) LCD-дисплей, позволяющий одновременно отображать показания компаса и другую информацию, например время. Среди дополнительных функций — отображение времени восхода и заката, секундомер с точностью до 1/10 секунды и пять ежедневных будильников.

Часы поддерживают технологию Tough Solar для солнечной подзарядки. Корпус отличается устойчивостью к низким температурам, а также заявлен как прочный и огнестойкий.





Информации о запуске моделей PRG-69-1, PRG-69-4 и PRG-69B-1 в США компания пока не раскрывала.