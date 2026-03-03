Компания Casio анонсировала новые часы G-Shock GMA-P2126W-8A в честь Международного женского дня. Модель поступит в продажу 8 марта через официальный сайт бренда. Устройство уже появилось на сайте Casio, где раскрыты его дизайн и характеристики.

Часы сохраняют компактный дизайн серии GMA-P2110 с металлическим безелем-кольцом и выполнены в тёмно-серой монохромной цветовой гамме. Циферблат металлического серого оттенка получил радиальную шлифовку и золотистые акценты на концах часовых меток.

Корпус изготовлен из биооснованной смолы, а толщина составляет 11,3 мм. Вес модели — всего 41 грамм, что делает её достаточно лёгкой для повседневного ношения.

Среди ключевых функций — мировое время в 31 часовом поясе, секундомер с точностью 1/100 секунды, таймер обратного отсчёта до 24 часов, пять ежедневных будильников, двойная LED-подсветка и автоматический календарь до 2099 года. Часы работают от батареи CR1025 с заявленным сроком службы до трёх лет и имеют водозащиту до 200 метров.

В Азии и Японии модель поступит в продажу в марте по цене 22 000 иен. Ожидается, что G-Shock GMA-P2126W-8A также появится и на других рынках, включая США.



