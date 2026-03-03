Компания Baseus выпустила в Китае новый сетевой адаптер быстрой зарядки EnerFill FE22. Модель с тремя портами позиционируется как PD-зарядник с поддержкой мощности до 70 Вт. Стартовая цена на китайском рынке составляет 99 юаней, что эквивалентно примерно 14 долларам США.

Устройство оснащено одним портом USB-A и двумя USB-C. Порт USB-A поддерживает мощность до 33 Вт, а каждый из портов USB-C способен выдавать до 70 Вт при подключении одного устройства. При одновременном подключении трёх устройств распределение мощности меняется: порт USB-C1 обеспечивает до 45 Вт, а два остальных порта выдают суммарно 15 Вт.

Несмотря на позиционирование как зарядного устройства с поддержкой Power Delivery, EnerFill FE22 совместим и с другими протоколами быстрой зарядки, включая UFCS, PPS и SCP, что обеспечивает широкую совместимость с различными устройствами.

Отдельно компания подчёркивает наличие фирменной технологии BPS 2.0 — системы интеллектуального распределения тока между портами. Она автоматически отдаёт приоритет устройствам, которым требуется более высокая мощность.

Ещё одним преимуществом новинки называется компактность: по заявлению производителя, зарядник на 30% меньше традиционных адаптеров аналогичной мощности. Складная вилка делает его удобным для переноски.





Информации о международном релизе пока нет, однако Baseus обычно выводит большинство своих продуктов за пределы Китая, поэтому EnerFill FE22, вероятно, вскоре появится и на глобальном рынке.