Компания Baseus представила в Китае новый портативный аксессуар, призванный решить распространённую проблему — необходимость носить с собой и сетевое зарядное устройство, и внешний аккумулятор.

Новинка под названием EnerGeek GT 21 объединяет оба устройства в одном корпусе. Это сетевой зарядник мощностью 67 Вт со встроенными складными вилками, внутри которого размещён аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч. Устройство можно напрямую подключать к розетке, как обычный адаптер питания, а затем использовать как пауэрбанк в дороге. В корпус также встроен выдвижной кабель USB-C длиной до примерно 80 см.

Помимо встроенного кабеля, EnerGeek GT 21 оснащён дополнительным портом USB-C и портом USB-A. Таким образом, можно заряжать до трёх устройств одновременно, однако при одновременном подключении мощность распределяется между выходами.

В режиме работы в качестве пауэрбанка при использовании всех трёх выходов встроенный кабель USB-C обеспечивает мощность до 45 Вт, а два остальных порта делят между собой суммарные 15 Вт.

На фронтальной панели расположен небольшой цифровой дисплей, отображающий уровень заряда аккумулятора в процентах и параметры выходной мощности.





Ёмкость батареи составляет 10 000 мА·ч, чего в реальных условиях должно хватить как минимум на одну полную зарядку большинства современных смартфонов. Устройство поддерживает популярные стандарты быстрой зарядки, включая PD, PPS, AFC, UFCS и SCP, что обеспечивает широкую совместимость с различными гаджетами.

Складные вилки упрощают транспортировку, а компактные размеры позволяют заменить одним устройством сразу и сетевой адаптер, и внешний аккумулятор. Для путешественников такое объединение может быть действительно удобным решением.

Стоимость Baseus EnerGeek GT 21 в Китае составляет 399 юаней (около 58 долларов США). Информации о международных продажах пока нет, однако Baseus обычно выводит свои продукты на глобальный рынок, поэтому появление устройства в других странах вполне вероятно.