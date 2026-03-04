Dodge планирует возродить культовую версию Charger Hellcat к 2028 модельному году. Разработка мощного мускулкара с V8 уже начата, хотя находится на ранней стадии, а продажи могут стартовать во второй половине 2027 года. Вероятно, Hellcat станет единственным вариантом с V8 в гамме Charger, превосходящим версии с рядным шестицилиндровым мотором.

Поклонники бренда давно требуют возвращения V8 в модель Charger после прекращения производства предыдущего поколения. Текущий Sixpack с рядным шестицилиндровым двигателем не передаёт грома и агрессии настоящего мускулкара. Руководство Dodge, включая Тима Кунизкиса из SRT, признаёт, что 5,7-литровый или 6,4-литровый V8 не соответствуют ожиданиям, поэтому Hellcat с более мощным мотором — единственный логичный вариант.

Если Dodge сохранит возможность переключения между задним приводом и полным приводом в новом Hellcat, это даст автомобилю универсальность для использования в любых погодных условиях и повысит его привлекательность среди фанатов.

Цена новинки может приблизиться к отметке в 100 тысяч долларов, что не остановит преданных поклонников марки. Для них звук и мощь восьмицилиндрового мотора важнее экономичности и передовых технологий двигателей с меньшим числом цилиндров или электрификации.

Разработка Hellcat, вероятно, началась вскоре после анонса рядных шестицилиндровых Charger. Несмотря на официальные заявления о ранней стадии, внутри компании ходят слухи, что проект продвинулся значительно дальше и готовится занять нишу настоящего топового мускулкара Dodge.





Возвращение Charger Hellcat вписалось бы в стремление Dodge сохранить дух чистокровных мускулкаров на фоне растущего внимания к электромобилям и более экономичным моторам. Для фанатов восьмицилиндровых двигателей это будет долгожданное событие, подчёркивающее верность марки своим традициям.