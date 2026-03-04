Онлайн-шутер Highguard, который дебютировал в январе 2026 года и собрал 2 миллиона игроков, закроется уже 12 марта. Разработчик Wildlight Entertainment объяснил быстрое завершение поддержки тем, что не удалось создать устойчивую базу пользователей для длительного существования проекта.

Несмотря на масштабный анонс на The Game Awards в декабре 2025-го и участие бывших разработчиков Apex Legends, Call of Duty и Titanfall, игра не выдержала конкуренции в сегменте живых сервисов, инвестиции в который идут в том числе от Tencent. Уже в феврале Wildlight сократил подавляющую часть сотрудников, а потом сайт Highguard перестал работать, что подтвердило близость закрытия.

Впрочем, перед окончательным отключением серверов пользователи получат финальное обновление с новым персонажем и оружием. Такая краткая экспозиция стала закономерной для сервисных игр, где успешными могут считаться только единицы, а даже масштабные проекты быстро закрываются из-за невозможности удержать внимание аудитории.

Почему Highguard не смог устоять в сегменте live-service игр

Живые сервисы — самые рисковые и дорогие проекты в игровой индустрии. На волне успеха Fortnite издатели пытаются повторить модель со стабильными доходами от внутриигровых покупок, но порог вхождения становится всё выше. Highguard показал, что собрать две миллиона пользователей недостаточно, если они быстро разбегаются, а удержать их сложно даже при поддержке китайского гиганта Tencent.

Аналогичные случаи не редкость: Sony недавно мгновенно закрыла с трудом выстраиваемый Concord, а Riot сократил команду разработки своего файтинга 2XKO спустя всего несколько недель после выхода. Даже крупные компании, такие как Remedy с Alan Wake, испытывают проблемы при попытках перейти на живые сервисы.





Погоня за хайповыми многомиллионными аудиториями оборачивается массовыми провалами и быстрыми закрытиями. Highguard стал очередной жертвой гонки разработчиков за прибыльностью в сверхконкурентном поле, где фанаты требуют постоянных обновлений и впечатляющего контента, а время на их создание катастрофически ограничено.