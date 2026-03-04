Новинка от SharkNinja — флагманский робот-пылесос Shark PowerDetect UV Reveal с функцией ультрафиолетового обнаружения пятен — вышла на рынок по цене $1299,99. Модель умеет не просто убирать пыль и грязь, но и «видит» невидимые глазу загрязнения, например следы от домашних животных. При этом она оснащена многофункциональной док-станцией, которая автоматически опустошает контейнер для пыли и моет швабру.

Как работает UV-детектор пятен и что умеет PowerDetect UV Reveal

Секрет — в сочетании RGB-камеры и ультрафиолетовой подсветки: они вместе распознают как видимые, так и невидимые загрязнения. Когда робот находит пятно, он останавливается, анализирует его с помощью встроенного ИИ и подбирает оптимальный режим уборки. Обычная камера хорошо справляется с крупными и заметными остатками, а UV-свет выявляет следы, почти незаметные в обычном освещении, например пятна от мочи домашних животных.

Механизм уборки включает мощный пылесос с одним роликовым щеточным валиком и плоскую вибрирующую швабру, которая помогает тщательно очистить полы, включая труднодоступные места вдоль стен. Если после первого прохода пятно не исчезло, робот может вернуться и обработать его заново — такая точечная стратегия отличается от классических моделей, которые просто моют весь пол равномерно.

Док-станция умеет не только автоматически опустошать пылесборник, но и санировать швабру при помощи горячей воды и воздушной сушки — вода достигает 85 °С, что поддерживает гигиену. При этом Shark отказалась от одноразовых мешков, применяя многоразовый моющийся контейнер, что снижает расходные материалы и отходы.

Где Shark уступает конкурентам и чья идея с AI-обнаружением пятен не нова

У Shark PowerDetect UV Reveal есть конкуренты, которые уже применяли AI для распознавания пятен. Samsung впечатляет своим Bespoke Jet Bot Combo с ИИ-алгоритмами и роботы Dreame X60 с адаптивной подсветкой. Dyson тоже готовит похожую модель Spot+Scrub Ai с зелёным лазером, но она пока не вышла в США. Главная особенность Reveal — именно сочетание UV-света с ИИ, благодаря чему робот не просто ездит по полу, а активнее реагирует на проблемные зоны.





Однако в сравнении с некоторыми моделями Roborock или Dreame у Shark нет лишних функций, а Mop Reveal порой звучит довольно громко — издаёт достаточно много шума. Кроме того, робот может работать только на одном этаже без переключения между картами, что критично для многоквартирных домов и домов с несколькими уровнями.

На ковровых покрытиях Shark тоже показывает средние результаты — роликовая щётка оказалась не самой эффективной для уборки пуха и мелкой грязи, а пиковая мощность всасывания производителем не раскрывается, что не позволяет оценить возможности всерьёз.

Приватность, управление и интерфейс устройства

В свете прошлых скандалов со взломом роботов-пылесосов Shark подчёркивает, что все данные с камеры обрабатываются локально и не отправляются в облако — камера недоступна пользователю и используется только для контроля эффективности очистки, а не для слежки. Это добавляет спокойствия тем, кто переживает о конфиденциальности своих домашних устройств.

Управление возможно через простое приложение SharkClean с базовыми настройками: выбор режима (только пылесос, только швабра или оба сразу), три уровня всасывания и три уровня подачи воды, планировщик и возможность зонирования. Однако функционал уступает флагманам Roborock, где можно точечно настраивать уборку по комнатам и этажам.

При отсутствии Wi-Fi робот по-прежнему запускается с кнопок на корпусе, но возможности настройки ограничены. Интерфейс на устройстве привычно сенсорный с touch-кнопками — раритет для современных роботов Shark, заменивший механические клавиши.

PowerDetect UV Reveal — уверенный шаг вперёд в развитии роботов-пылесосов Shark: акцент на интеллектуальном поиске пятен и автоматизации ухода за шваброй — действительно полезные функции, особенно для владельцев домашних животных и семей с детьми. Пока UV-свет ещё кажется слегка стилистическим трюком, сама идея превращать пылесос из обычного уборщика в продвинутого «домашнего помощника» выглядит перспективной.