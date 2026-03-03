Anthropic запускает голосовой режим в Claude Code — искусственном интеллекте для помощи программистам. Новая функция позволяет управлять кодом голосом, что упрощает и ускоряет работу.

Голосовой режим уже доступен примерно 5% пользователей, подтвердил инженер Anthropic Тарик Шихипар в X. Активировать его можно командой /voice, после чего достаточно озвучить задачу — например, «рефакторинг middleware для аутентификации». В ближайшие недели планируется расширенный релиз.

Как работает голосовой режим в Claude Code

Этот режим призван сделать взаимодействие с AI максимально естественным — через разговорные команды без необходимости печатать инструкции. Он ориентирован на ускорение рутинных процессов, которые часто повторяются в программировании.

Однако детали ограничений пока не раскрыты. Неизвестно, сколько голосовых запросов можно делать, есть ли интеграция с голосовыми AI-провайдерами вроде ElevenLabs — с которыми Anthropic вел переговоры по другим проектам.

Anthropic и конкуренция на рынке AI для разработчиков

Среди конкурентов — Microsoft с GitHub Copilot, Google, OpenAI и другие. Несмотря на это, Claude Code считается одним из самых популярных ассистентов. Компания отчиталась о выручке более 2,5 миллиарда долларов и удвоении числа активных пользователей с начала 2026 года.





Приложение Claude на мобильных устройствах тоже заметно набирает обороты, особенно после отказа сервиса сотрудничать с Пентагоном в проектах анализа данных и автономного оружия. Такая позиция привела к скачку популярности и временному обгону ChatGPT по загрузкам в американском App Store.

Что дальше для голосового кода

Интеграция голосового управления — логичный шаг в эволюции AI-инструментов для разработчиков. Это делает интерфейс интуитивнее и экономит время. Если Anthropic удастся предложить стабильный и быстрый голосовой режим без технических ограничений, это может усилить позиции Claude Code на рынке.

Впрочем, многое зависит от качества распознавания речи и умения ассистента точно интерпретировать сложные технические команды. С такой технологией можно представить, как программирование вскоре станет ближе к естественному диалогу с AI, а не рутинному вводу текста.