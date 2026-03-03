Компания Google объявила о переходе браузера Google Chrome на более быстрый цикл релизов. Уже в этом году стабильные версии Chrome будут выходить каждые две недели, чтобы »быстрее доставлять функции пользователям».

Ранее, в 2021 году, Chrome перешёл на четырёхнедельный выпуск новых мажорных версий (например, 101 → 102). В 2023 году компания добавила еженедельные обновления безопасности. Теперь Google объясняет переход на двухнедельный цикл тем, что »веб-платформа постоянно развивается», а пользователям и разработчикам нужен более быстрый доступ к улучшениям производительности, исправлениям и новым возможностям.

По словам компании, меньший объём изменений в каждом релизе позволит снизить риски и упростить отладку после выхода обновлений. Также Google отмечает улучшения внутренних процессов, которые помогут сохранить высокий уровень стабильности браузера.

Новый график стартует с релиза Chrome 153 Stable 8 сентября. С этого момента новая бета- и стабильная версии будут выпускаться каждые две недели. При этом еженедельные обновления безопасности между мажорными версиями сохранятся. Изменения затронут настольные версии, Android и iOS. Каналы Dev и Canary останутся без изменений.

Бета-версия каждой новой сборки будет выходить за три недели до стабильного релиза. Google рекомендует разработчикам тестировать свои сайты и приложения в бета-версии, чтобы заранее подготовиться к возможным изменениям.





Для корпоративных клиентов и разработчиков на базе Chromium сохранится восьминедельный график Extended Stable. Устройства на базе ChromeOS также продолжат получать расширенные варианты обновлений. Компания подчёркивает, что релизы для Chromebook будут выходить после дополнительного тестирования платформы, чтобы обеспечить максимально плавный пользовательский опыт.