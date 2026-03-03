Apple представила обновлённые MacBook Air с процессором M5 и стартовым объёмом хранения 512 ГБ. Новинки выйдут в продаже 11 марта, предзаказы стартуют 4 марта. Это значимое обновление — базовые модели подешевели на 100 долларов по сравнению с предыдущим поколением M4 при увеличении стартового объёма памяти в два раза.

В новой линейке доступны варианты с экранами 13 и 15 дюймов, оба оснащены 10-ядерным процессором и опционально 10-ядерным графическим ускорителем. Дисплей Liquid Retina работает с частотой обновления 60 Гц и яркостью 500 нит. Важное нововведение — встроенный беспроводной чип Apple N1, обеспечивающий поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Оперативной памяти в базовых конфигурациях 16 ГБ, а накопитель начинается теперь с 512 ГБ и достигает 4 ТБ.

Корпус и дизайн MacBook Air сохранили знакомые черты — алюминиевая конструкция, два порта Thunderbolt 4 и 12-мегапиксельная камера с функцией Center Stage. Время автономной работы заявлено до 18 часов, а цветовые варианты включают небесно-голубой, полуночный, светлый и серебристый.

Снижение цен и увеличение минимального объёма памяти — неслучайный ход на фоне ожиданий выхода более доступной модели MacBook. Apple готовится представить её на мероприятии 5 марта в Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае. Вероятно, бюджетная модель будет ориентирована на конкуренцию с дешёвыми Windows-ноутбуками, которые давно доминируют в этом сегменте.

Новые возможности MacBook Air M5 и контекст обновления

Внешне MacBook Air M5 практически не отличается от предшественников, но получил самые быстрые на сегодня мобильные чипы Apple. Процессор M5 обещает улучшенную энергоэффективность и прирост графической производительности. Главное — увеличение стартового хранилища и интеграция чипа N1 с Wi-Fi 7 выводят Air на новый уровень масштабируемости и скорости работы с беспроводными сетями.





Конкуренты уже давно предлагают модели с большим объёмом памяти в базе и новейшими протоколами связи, но Apple пока сохраняет премиальный подход, предлагая пользователям привычный дизайн и заряд автономности без радикальных изменений. Для многих пользователей переход на Wi-Fi 7 и расширение памяти — именно то, чего не хватало в предыдущих поколениях.

При этом цена 13-дюймового Air начинается с $1 099 — ниже, чем у прошлых моделей с 256 ГБ. Это может стимулировать продажи в сегменте ноутбуков Apple и подчёркивает стремление компании расширять аудиторию, сохраняя высокое качество.

Самое очевидное соперничество ожидается с многими недорогими Windows-решениями, где Apple традиционно отстаёт по цене. Новый Air и бюджетная модель, которую скоро анонсируют, выглядят как ответ на многолетний вызов недорогих и мобильных конкурентов.