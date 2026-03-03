Apple iPhone 17e и Google Pixel 10a — два свежих бюджетных смартфона от тяжеловесов индустрии, которые претендуют на звание лучшего входного билета в их экосистемы. iPhone 17e недавно представлен официально, а Pixel 10a дебютировал месяц назад. Их сравнение — битва между проверенной классикой и свежими дизайнерскими акцентами.

Дизайн и материалы: классика против эксперимента

iPhone 17e не отходит от традиционной формулы Apple, очень похож на iPhone 14: 6,1-дюймовый дисплей с привычным вырезом и корпус с защитой Ceramic Shield 2, которую Apple описывает как в три раза более устойчивую к царапинам. Такой подход создаёт впечатление премиального устройства с акцентом на долговечность.

Pixel 10a, напротив, ломает стандарты Google с новой полностью плоской двойной камерой, избавляясь от характерного «бампера»-выноса. Его экран чуть крупнее — 6,3 дюйма, а обратная сторона выполнена из матового композитного материала. В то время как iPhone выделяется своей стеклянной спиной и «премиальностью», дизайн Pixel больше тяготеет к современным тенденциям минимализма.