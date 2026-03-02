На фоне удорожания техники и роста конкуренции цены Apple на iPhone 17e можно назвать достаточно сбалансированными. Новинка сохраняет фирменный статус и предлагается в трёх цветах — включая новый мягкий розовый с матовым покрытием, что должно привлечь любителей стильных гаджетов.

Перспективы iPhone 17e на рынке

Apple традиционно не спешит снижать ценники на прошлые модели и редко выпускает специальные «доступные» смартфоны в лице iPhone с суффиксом «e». Это делает iPhone 17e интересным поворотом в стратегии бренда, намекая на желание завоевать более широкий сегмент рынка, сохранив технологическое превосходство.

М.Видео объявила старт предзаказа на iPhone 17e — новую версию смартфона, которая обещает совместить доступность и ключевые технологии из топовой линейки iPhone 17. Уже с 3 марта предзаказать модель с памятью 256 ГБ можно будет за 64 999 рублей, а за вариант на 512 ГБ — 84 999 рублей. При этом доступна рассрочка 0-0-24 без переплат и первого взноса.

Технические характеристики и отличия iPhone 17e

iPhone 17e оснащён 6,1-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR с защитным стеклом Ceramic Shield нового поколения — это же стекло используют и в старших моделях, что делает смартфон более устойчивым к царапинам и падениям. Аппарат получил процессор A19, который обеспечивает мощность для работы с фото, видео и играми на уровне флагманов.

Камера у iPhone 17e одна — 48 МП Fusion с оптическим двукратным зумом и поддержкой съёмки в 4K с Dolby Vision, что выделяет аппарат среди более доступных моделей iPhone, где таких возможностей обычно нет. Улучшенные портретные режимы и поддержка MagSafe дополняют образ современного смартфона.





Цена и особенности предложения на российском рынке

Начальная версия iPhone 17e с 256 ГБ встроенной памяти вдвое превосходит по объёму прошлое поколение, что можно считать разумным шагом в борьбе за покупателя. Цены выглядят агрессивно — в сравнении с предшественником и конкурентами Apple в том же ценовом сегменте новый iPhone 17e предлагает заметно более современные решения и большую ёмкость памяти.

Предзаказ откроется на сайте М.Видео, в мобильном приложении, а также офлайн в магазинах М.Видео и Эльдорадо, что обеспечивает широкий охват аудитории. Рассрочка без процентов на 24 месяца делает покупку более доступной, хотя в условиях инфляции это не просто удобство, а необходимость для многих покупателей.

Если iPhone 17e зайдёт у массового пользователя, он может стать серьёзным конкурентом для дешёвых флагманов от Samsung, Xiaomi и других азиатских брендов, которые традиционно насыщают рынок агрессивными ценами. Для России же доступность на уровне 65 тысяч рублей за смартфон с топовым процессором и камерой высокого класса — приятный сюрприз.