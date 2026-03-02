На выставке MWC 2026 Honor задаёт новый вектор развития с упором на воплощённый искусственный интеллект и робототехнику. Главным акцентом стал человекоподобный робот, способный танцевать, выполнять сальто и взаимодействовать с пользователями, а также складной смартфон Magic V6 и «робофон» — устройство, сочетающее мобильник с элементами живого поведения.

Человекообразный робот и будущее AI в физических устройствах

Honor вывел AI за пределы облака: их человекоподобный робот демонстрирует более чем базовую автоматику. Он танцует под Imagine Dragons, умеет пожимать руку и оснащён сенсорами для изучения взаимодействия с пользователем. В компании этот проект считают шагом к «воплощённому AI», где интеллект не просто вычисляется удалённо, а интегрируется прямо в оборудование.

Хотя большой робот — пока концепт, в этом году Honor готовит к запуску его компактного «младшего брата». Это чёткий сигнал: роботы-друзья и помощники для дома и работы перестают быть фантастикой — они становятся реальностью в потребительской электронике.

Робофон: новый вид смартфона с эмоциями и профессиональной камерой

Вторым интересным устройством стал Robot Phone, анонсированный ещё в конце 2025 года. Honor называет его «новым видом» смартфона, способным двигаться благодаря встроенному 4DoF-гимбалу с трёхосевой стабилизацией и 200-МП камере. Смартфон может «кивать головой», «качать» её и даже «танцевать» — элемент живого языка тела, который дополняют причудливые звуки, создающие ощущение игривого характера, переходящего грань между машиной и человеком.

Для камерной части Honor сотрудничает с ARRI — экспертом в области кинематографического цвета. Это позволяет смартфону выдавать естественные цвета и мягкие акценты, что выделяет его как девайс, способный конкурировать с профессиональной фото- и видеоаппаратурой.





Magic V6 и другие гаджеты Honor на MWC 2026

Magic V6 — самый тонкий складной смартфон компании: всего 8,75 мм в сложенном виде и впечатляющие 4 мм при раскрытии. Внутренний 7,95-дюймовый экран достигает 5 000 нит яркости, а батарея на 6 660 мА·ч использует новейшую полупроводниковую технологию с 25% содержанием кремния. Процессор — Snapdragon 8 Elite Gen 5.

На фоне этого планшет MagicPad 6 с 12,3-дюймовым 3K OLED-экраном на 165 Гц и встроенным OpenClaw AI — реальный конкурент iPad Pro, при этом устройство работает под Linux и демонстрирует гибкое мультиоконное взаимодействие, превосходя iPadOS 26 по интуитивности.

В сегменте ноутбуков Honor представил MagicBook Pro 14 с Intel Core Ultra Series 3, рассчитанный на творческие задачи без перегрева. 14,6-дюймовый OLED-дисплей выводит точную цветопередачу, а интеграция с продуктами Apple позволит креативщикам легче обмениваться файлами и управлять рабочими процессами.

Honor явно хочет закрепиться в экосистеме профессиональных и мобильных устройств с акцентом на AI и робототехнику — тем самым повышая ставки перед другими производителями, включая Motorola и её новую Razr Fold, а также глобальным переходом к 6G. Эти тренды задают тон рынку смартфонов и мобильных гаджетов на ближайшие годы.