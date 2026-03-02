Samsung разрабатывает новый 200-мегапиксельный сенсор камеры ISOCELL HPA с размером 1/1,12 дюйма, что составляет 89% от полного дюйма. Ожидается, что этот сенсор представят в 2027 году, и он станет самым крупным 200-МП сенсором компании на сегодня.

Сенсор ISOCELL HPA будет использовать технологию Lateral Overflow Integration Capacitor (LOFIC), которая значительно расширяет динамический диапазон изображений и видео, позволяя захватывать детали как в очень тёмных, так и в очень ярких участках сцены без недо- или переэкспонирования.

Ранее Samsung представила сенсор ISOCELL HP5 с размером 1/1,56 дюйма и пикселями 0,5 мкм, который уже используется в некоторых флагманских смартфонах. Однако новый ISOCELL HPA с увеличенным размером и улучшенными характеристиками может установить новый стандарт для мобильной фотографии.

Ожидается, что сенсор ISOCELL HPA будут использовать премиальные смартфоны китайских брендов, особенно модели с приставкой «Ultra». Это подчёркивает стремление Samsung укрепить позиции на рынке мобильных камер, конкурируя с такими компаниями, как Sony и OmniVision, которые уже предлагают сенсоры размером 1 дюйм.

Пока неизвестно, будет ли Samsung использовать этот сенсор в своих устройствах серии Galaxy S. Ранее сообщалось, что Galaxy S27 Ultra может получить сенсор ISOCELL HP6 размером 1/1,3 дюйма, что меньше, чем у ISOCELL HPA. Однако с учётом быстрого развития технологий и конкуренции, не исключено, что Samsung пересмотрит планы и внедрит более крупный сенсор в будущие модели.





Разработка сенсора ISOCELL HPA отражает стремление Samsung к инновациям в мобильной фотографии. Увеличенный размер сенсора и использование передовых технологий, таких как LOFIC, могут значительно улучшить качество изображений и видео на смартфонах, устанавливая новые стандарты для индустрии.