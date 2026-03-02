Poco официально подтвердила скорый запуск новых смартфонов серии X в Индии. На платформе Flipkart появился тизер с фразой «Stay tuned for neXt», где буква «X» выделена, что намекает на предстоящий выпуск моделей Poco X8 Pro и X8 Pro Max. Ожидается, что презентация состоится в марте 2026 года.

Характеристики Poco X8 Pro

Согласно утечкам, Poco X8 Pro будет оснащён:

Процессором MediaTek Dimensity 8500 Ultra

6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц

Основной камерой на 50 МП с оптической стабилизацией изображения

Батареей ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт

Эти характеристики делают устройство привлекательным для пользователей, ищущих мощный смартфон с длительным временем работы.

Особенности Poco X8 Pro Max

Poco X8 Pro Max, вероятно, предложит:

Процессор Dimensity 9500s

6,83-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц

Батарею ёмкостью 8500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт

Такие параметры ориентированы на пользователей, которым важны производительность и автономность.





Ожидаемая цена и доступность

Ранее на официальном сайте Poco в Бельгии случайно раскрыли цены на эти модели:

Poco X8 Pro: от 399,90 € за версию 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти

Poco X8 Pro Max: от 529,90 € за версию 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти

Эти цены делают устройства конкурентоспособными в своём сегменте.

Перспективы и ожидания

С учётом утечек и официальных тизеров ожидается, что Poco X8 Pro и X8 Pro Max представят в Индии в марте 2026 года. Эти устройства, вероятно, станут глобальными версиями недавно выпущенных в Китае моделей Redmi Turbo 5 и Turbo 5 Max, что может означать схожие характеристики и дизайн.