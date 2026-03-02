Honor представила Magic V6 — новый складной смартфон с батареей ёмкостью 7 150 мА·ч, что является рекордом для устройств такого типа. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущей моделью Magic V5, оснащённой батареей на 5 820 мА·ч.

Magic V6 оснащён процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. В сложенном состоянии его толщина составляет 8,75 мм, а в разложенном — 4 мм.

Внутренний дисплей имеет диагональ 7,95 дюйма с разрешением 2 352 × 2 172 пикселя и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Внешний экран — 6,52 дюйма с разрешением 2 420 × 1 080 пикселей и такой же частотой обновления. Оба дисплея поддерживают ввод стилусом.

Основная камера включает три модуля: 50 МП с оптической стабилизацией, 64 МП перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и 50 МП ультраширокоугольный объектив. Фронтальные камеры на внутреннем и внешнем экранах имеют разрешение 20 МП.

Magic V6 поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку 66 Вт.





Смартфон доступен в красном, золотом, белом и чёрном цветах. Информацию о цене и доступности объявят позже.