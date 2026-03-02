На выставке MWC 2026 компания Lenovo официально представила новый ноутбук IdeaPad Slim 5i Ultra. Модель относится к категории тонких и лёгких устройств и ориентирована на пользователей, которым важны одновременно высокая производительность и мобильность. В основе ноутбука лежат процессоры Intel Core Ultra, однако полный список доступных конфигураций процессоров производитель пока не раскрывает.

Ноутбук оснащается 14-дюймовым дисплеем, который может быть выполнен либо на базе IPS LCD-матрицы с частотой обновления 120 Гц, либо OLED-панели. Экран имеет соотношение сторон 16:10. По словам Lenovo, независимо от выбранной версии дисплея пользователи получат яркое и чёткое изображение, подходящее для работы на протяжении всего дня.

Внутри устройства установлен аккумулятор ёмкостью 65 Вт·ч, который, как утверждает компания, способен обеспечить до 20 часов воспроизведения видео. Также поддерживается технология быстрой зарядки Rapid Charge Boost — она позволяет получить до двух часов работы всего за 15 минут зарядки при использовании 100-ваттного зарядного устройства Lenovo.

IdeaPad Slim 5i Ultra оснащён тремя портами USB-C, а также поддерживает стабильное беспроводное подключение.

Lenovo отдельно подчёркивает компактность корпуса: в самой тонкой части его толщина составляет всего 11,9 мм, а общий вес ноутбука около 1,15 кг. Благодаря этому устройство должно стать удобным вариантом для пользователей, которые часто работают в дороге.





Среди других особенностей, продемонстрированных на MWC 2026, — фронтальная FHD-камера с инфракрасным датчиком для распознавания лица, встроенная физическая шторка конфиденциальности для камеры и аккуратное премиальное оформление корпуса.

Продажи Lenovo IdeaPad Slim 5i Ultra планируется начать в июне 2026 года. Стартовая цена ноутбука составит 899 евро.