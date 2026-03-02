На выставке MWC 2026 компания Anker продемонстрировала два новых устройства бренда soundcore — наушники Space 2 и портативную колонку Boom Go 3i. Они стали частью более широкой линейки новинок, представленных компанией на конференции в Барселоне, куда также вошли роботизированная газонокосилка eufy C15 и новое зарядное устройство Nano мощностью 45 Вт.

Полноразмерные наушники Anker soundcore Space 2 стали продолжением модели Space One, выпущенной в 2023 году. Как и предшественник, новая модель оснащена системой активного шумоподавления (ANC), которая эффективно устраняет низкочастотные фоновые шумы, например звук двигателей автобусов или самолётов. При включённом ANC наушники способны работать более 50 часов от одного заряда, а при отключённом — до 70 часов. Быстрая пятиминутная зарядка обеспечивает ещё около четырёх часов воспроизведения музыки.

Вес устройства составляет 261 грамм, а эргономичная конструкция с амбушюрами из пены с эффектом памяти должна обеспечивать комфорт даже при длительном использовании. Покупателям будут доступны три цветовых варианта: кремово-белый, глубокий чёрный и зелёный оттенок sage. Продажи Anker soundcore Space 2 в Европе начнутся в конце апреля 2026 года по цене 129,99 евро.

Вторая новинка — портативная колонка Anker soundcore Boom Go 3i, предназначенная для прослушивания музыки в дороге. Компактная модель обеспечивает мощность 15 Вт и максимальную громкость до 92 дБ. Компания подчёркивает использование технологии BassUp 2.0, которая обеспечивает более насыщенные басы, а также поддержку Bluetooth Auracast.

Встроенный аккумулятор обеспечивает до 24 часов воспроизведения, а уровень заряда отображается на небольшом встроенном экране. Колонка также оснащена цветной LED-подсветкой с несколькими режимами, создающими атмосферу вечеринки. Кроме того, устройство может работать как внешний аккумулятор для подзарядки смартфона.





Модель имеет защиту по стандарту IP68 от воды и пыли, поэтому подходит для использования на улице. Портативная колонка Anker soundcore Boom Go 3i уже поступила в продажу в европейских странах, включая Великобританию и Германию, по цене 59,99 фунта или 69,99 евро. Недавно она также появилась на рынке США, где продаётся за 79,99 доллара.