Рынок стайлеров для волос в России в 2025 году достиг невиданного за последние пять лет уровня, превысив 7,4 млн проданных устройств на сумму 22,1 млрд рублей. М.Видео зафиксировала рост в 3 раза по количеству и существенно увеличенный оборот, что показывает стабильное расширение интереса к этой категории бытовой техники.

Объемы продаж и ценовая динамика

За пять лет с 2020 по 2025 год рынок стайлеров вырос с 2,9 млн до 7,4 млн штук, а денежный оборот увеличился с 8 до 22,1 млрд рублей. Интересно, что если количество устройств росло более быстрыми темпами (+29% в 2025 году к предыдущему), то денежный показатель прибавил всего 6%. Это связано с активным расширением предложения в бюджетном сегменте. Средняя цена снизилась по сравнению с 2024 годом, что сделало стайлерами более доступными и расширило аудиторию покупателей.

Наиболее массовый сегмент — устройства стоимостью от 900 до 1800 рублей — принес более 40% всех продаж по количеству, в то время как премиальные модели дороже 3600 рублей заняли около 20% продаж. Их доля даже выросла в конце года на фоне праздничного спроса. Такой баланс говорит о том, что массовый сегмент и премиум-сегмент догоняют по популярности.

Бренды и технологические тренды

На массовом рынке доминируют бренды Luni, Tuvio и King Professional, тогда как в деньгах лидируют Dyson, Tuvio и Rowenta — премиальные и известные торговые марки. Уровень технического оснащения стайлеров растет: две трети приборов получили ионизацию, а почти 80% обзавелись керамическим покрытием. Раньше такие функции считались привилегией дорогих моделей, теперь же они становятся стандартом даже в среднем ценовом сегменте.

Покупатели все чаще выбирают устройства с несколькими температурными режимами и дополнительной защитой волос. Это отражает общий тренд на персонализацию и бережный уход за волосами, который аналогично набирает популярность на рынке бытовой техники для дома.





Праздничный спрос и прогноз на 2026 год

Четвертый квартал, особенно декабрь, традиционно становится пиковым для продаж стайлеров. Возросший подарочный спрос в этот период заметно поднимает показатели рынка. Такие сезонные всплески подчеркивают значимость стайлера как популярного подарка и бытового аксессуара.

«Категория стайлеров превратилась из нишевой в массовую. Технологии становятся доступнее, и даже в среднем сегменте появились модели с функциями, ранее доступными только премиум-классу. Ожидаем, что тренд на домашний уход и персонализацию продолжится и в 2026 году», — отметил Николай Семенов, руководитель департамента МБТ М.Видео. Николай Семенов, руководитель департамента МБТ М.Видео

Рынок демонстрирует четкую тенденцию на демократизацию технологий и расширение спроса. Интересно, сможет ли он удержать темпы роста при сохраняющейся ценовой конкуренции и как быстро премиальные бренды будут удерживать лидерство в доле выручки. В любом случае спрос на персональный уход на дому продолжит влиять на развитие сегмента в ближайшем будущем.