Биткоин заметно недооценён по сравнению с золотом и мировым предложением денег, что может означать предстоящий разворот цены, утверждает Сэмсон Мо, глава компании по технологии блокчейна Jan3. По его словам, биткоин сейчас торгуется на 24—66% ниже своего долгосрочного тренда относительно рыночной капитализации золота и денежной базы, тогда как золото, наоборот, переоценено.

Мо озвучил важный индикатор — Z-скор, который показывает, насколько цена биткоина отклоняется от исторического среднего значения. Если Z-скор равен нулю, цена соответствует среднему уровню, выше нуля — цена растёт выше среднего. Текущий показатель для соотношения биткоина к золоту составляет примерно −1,24, что указывает на значительное отставание биткоина от своей средней стоимости относительно золота.

Когда значение Z-скора падает ниже −2, согласно Мо, это традиционно служит предвестником сильных ценовых ралли биткоина. Например, в ноябре 2022 года после обвала биржи FTX этот индикатор упал ниже −3, а в течение следующего года биткоин вырос более чем на 150%. Аналогичная модель наблюдалась во время кризиса марта 2020-го: Z-скор упал ниже −2, тогда цена биткоина достигла $3 717, после чего последовал подъём на 300% за год.

Тем не менее прогноз Мо контрастирует с мнением других аналитиков, которые предупреждают о возможном дальнейшем снижении цены биткоина — вплоть до уровня около $50 000. Сдерживающим фактором считаются неопределённость инвесторов и обострение геополитической обстановки, что отчасти повторяет сценарий медвежьего рынка 2022 года, когда биткоин падал более чем на 50% с пикового уровня до $60 000.

Несмотря на краткосрочные риски, долгосрочные данные и модель Z-скора показывают, что биткоин может быть недооценённым в текущий момент, что, вероятно, приведёт к повторению истории крупных ценовых прорывов. Вопрос только во времени и силе следующего ралли.



