Summit — новое приложение для отслеживания инвестиционного портфеля, которое собирает все ваши счета в одном интерфейсе на iPhone и iPad. Оно не тянет данные напрямую от брокеров: вместо этого разработчик делает ставку на ручной ввод и импорт CSV, живые рыночные цены и вычисления прямо на устройстве — подход для тех, кто ценит приватность и контроль над цифрами.

Что умеет Summit

Суммарно Summit даёт простой дашборд с текущей стоимостью портфеля, историей изменений и суммарной дневной прибылью. В приложении есть отдельная вкладка аналитики, где можно смотреть распределение активов, самые крупные позиции и историческую доходность при указании стоимости входа.

Ручной ввод позиций и импорт CSV — стартовая работа займёт время, но даёт гибкость;

Реальные биржевые цены в реальном времени — расчёты выполняются на устройстве;

Отображение cost basis (стоимость входа) и исторической доходности;

Аналитика распределения активов и топ-позиций по сумме;

Поддержка iPhone и iPad сейчас; версия для Mac обещана позже.

Такой набор делает Summit ближе к инструментам вроде Delta или Kubera по задачам отслеживания, но главным отличием остаётся отсутствие «автоподключения» к брокерским счетам. Для части пользователей это компромисс: меньше удобства, но больше приватности и контроля над метаданными.

Где и как скачать Summit

Summit доступен бесплатно в App Store для iPhone и iPad с iOS 26 и выше; на Mac появится позже, точная дата не объявлена. Приложение работает локально — большинство вычислений проходит на устройстве, поэтому синхронизация между девайсами и бэкап зависят от ваших настроек iCloud и экспортов CSV.

Бесплатная версия покрывает базовые нужды, а для «полной раскладки» предлагается подписка Summit Pro:





$2.99 в месяц;

$24.99 в год;

$49.99 единовременно — lifetime.

В Pro входят AI-обзоры портфеля, расширенная аналитика, импорт/экспорт CSV и поддержка нескольких аккаунтов. Цены указаны в исходном релизе приложения; при покупке учтите особенности локальных магазинов и валют.

Что дальше для Summit

У Indie-приложений есть очевидный путь роста: добавить интеграции с брокерами и банковскими агрегаторами или остаться нишевым решением для «ручных» инвесторов. Первый вариант увеличит аудиторию, но потребует работы с безопасностью и соответствия финансовым регуляциям; второй — сохранит простоту и приватность, что тоже ценят продвинутые пользователи.

Пока Summit предлагает понятный интерфейс и честную модель оплаты: попробуйте, если вам важна локальная обработка данных и вы готовы вложить время в первоначальный импорт. Вопрос в том, изменится ли стратегия разработчика после первых отзывов рынка.