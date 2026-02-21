Джефф Безос вспоминает, что самая тяжёлая задача в истории Amazon заключалась не в логистике и не в коде — а во встречах с инвесторами в 1994 году. По его словам, чтобы собрать стартовый капитал, он провёл порядка 60 встреч с ангелами, из которых около 40 закончились отказом; многие из тех отказов он называет «трудно добытыми». В одном из эпизодов он просил инвесторов подписать чек на 50 000 долларов.

Как Безос собирал первые инвестиции

Когда интернет был для большинства людей абстракцией, не удивительно, что венчурные ангелы просили объяснить, «что это такое». Безос вспоминал, что приходилось многократно объяснять идею онлайн-книжного магазина, договариваться о встречах и возвращаться — в результате многие инвесторы сказали «нет».

«Это была самая тяжёлая вещь, которую я когда-либо делал, по сути. … Это были тяжело добытые «нет». Они не были просто «нет». Это были я, несколько встреч, действительно упорная работа, попытки убедить людей написать этот чек на 50 000 долларов.» Джефф Безос, основатель Amazon

Сегодня Amazon оценивают свыше $2,2 трлн, а состояние самого Безоса близко к $219 млрд — цифры, которые делают первые $50 000 почти анекдотичными. Но для начала бизнеса именно такие суммы и такие «нет» часто решают, кто сможет продержаться до следующего раунда. История Безоса — напоминание, что масштабный успех часто начинается с мелких, трудных переговоров.

Год: 1994

Примерное число встреч: ~60

Отказы: около 40

Типичный запрос: $50 000 от инвестора

Текущая оценка Amazon (примерно): $2,2 трлн

Состояние Безоса (примерно): $219 млрд

Что это значит для современных основателей

Контекст 1994 года важен: тогда интернет был новым рынком, и инвесторы чаще проявляли осторожность. Сегодня стартапы получают финансирование быстрее и в больших суммах — рынок венчурного капитала вырос, появилась инфраструктура акселераторов и краудплатформ. Но механика не поменялась: придётся убеждать сомневающихся, строить отношения и возвращаться на следующие встречи.

Главный урок истории: наличие великой идеи недостаточно без терпения на пути от «нет» к «да». Для тех, кто собирает раунд сейчас, это и утешение, и предупреждение — масштабные успехи редко случаются без долгой серии маленьких, неудобных разговоров.





Остаётся открытым вопрос, как изменится роль личных презентаций в эпоху крупных предраундов и искусственного интеллекта, который уже преобразует процесс отбора стартапов у инвесторов. Станет ли настойчивость устаревшей практикой или она останется незаменимым навыком — покажет ближайшее десятилетие.