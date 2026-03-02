Тульская компания «Октава ДМ», известный российский производитель электроакустической техники и технологический партнер Ростеха, запускает экспорт слуховых аппаратов «НОТА» в Саудовскую Аравию. Это стало результатом переговоров на международной выставке «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия», прошедшей в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля.

Модельный ряд слуховых аппаратов «НОТА» охватывает компенсирование потери слуха от первой до четвертой степени тугоухости. В зависимости от версии устройства работают на 6, 8, 12 или 16 звуковых каналах. В аппаратах реализованы современные алгоритмы, которые анализируют окружающую акустику и выделяют речь, а также технология быстрой адаптации облегчает привыкание пользователя.

Тульская электроника выходит на международный рынок

«Октава ДМ» не ограничилась только слуховыми аппаратами. На выставке также была представлена отечественная радиосистема OWS-U2200 PRO. Ключевой технологический ход — возможность каскадирования до четырёх приёмников без сложной антенной настройки, что гарантирует стабильный сигнал даже в забитых радиочастотами условиях. Это особенно важно для трансляций масштабных мероприятий.

Кроме того, внимание привлекли такие устройства, как миниатюрный аудиобейдж АБ-400 для автономной записи речи в высоком качестве, а также несколько моделей микрофонов — от концертного МД-307 до универсального металлического конденсаторного МК-012 с тремя сменными капсюлями, пригодного для студийной и концертной работы.

Для записи спикеров были предложены беспроводная петличная система ЖУК, двунаправленный USB-микрофон МКЭ-230-2 и профессиональная стереогарнитура ГК-4 для колл-центров и переговоров — полный спектр оборудования для различных задач в сфере звукообработки.





Импортозамещение и выход на внешние рынки

Генеральный директор «Октава ДМ» Любовь Стальнова подчеркнула, что компания делает ставку на развитие отрасли в регионе и создание успешных примеров импортозамещения. Ранее тульская компания участвовала в «ИННОПРОМ», но теперь делает фокус на комплексных высокотехнологичных продуктах, которые привлекли интерес иностранных партнёров.

Выход на саудовский рынок означает не просто расширение географии поставок, а повышение статуса российского производителя на международной арене электроакустики. Это особенно заметно на фоне крупных игроков в сфере слуховых аппаратов из Европы и Азии, где «НОТА» уверенно занимает свою нишу за счёт локализации производства и адаптивных технологий.

С учётом роста потребности в медицинском и профессиональном аудиооборудовании на Ближнем Востоке, эта сделка может стать началом новой серии экспортных контрактов, формирующих образ России как серьезного поставщика звуковых решений.