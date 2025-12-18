Тульская компания «Октава ДМ» представила собственные разработки в области профессионального звука на педагогической конференции работников образовательных учреждений, где участники смогли протестировать оборудование в реальных условиях.

Производитель электроакустической продукции «Октава ДМ», технологический партнёр Госкорпорации Ростех, принял участие в педагогической конференции, объединившей работников сферы культуры и образования. В рамках мероприятия компания продемонстрировала линейку отечественного аудиооборудования, предназначенного для учебных заведений и концертных площадок.

Экспозиция тульского бренда включала ключевые разработки, выпускаемые на собственном производстве в Туле. Центральным элементом стенда стала первая в России цифровая двухканальная радиосистема OWS-U2200. Она поддерживает каскадирование до четырёх приёмников, что позволяет использовать систему на образовательных и концертных площадках разного масштаба.

Профессиональные решения для сцен и аудиторий

Для устойчивого приёма сигнала компания представила пассивную направленную антенну OWS-ALP с оптимизированной диаграммой направленности. Такая конструкция снижает потери сигнала и повышает стабильность работы радиосистемы в сложных условиях.

Посетителям стенда также показали линейку микрофонов собственного производства. В неё вошли конденсаторные модели МК-207 и МК-012, динамический микрофон МД-307, а также беспроводная петличная система «ЖУК». Дополнительно была представлена модульная серия микрофонов, включающая новые предусилители, капсюли с разной направленностью, фильтр и аттенюатор.



