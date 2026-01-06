На выставке CES 2026 компания Lego анонсировала новую систему Smart Play, добавив интерактивные и отзывчивые элементы в свою традиционно «аналоговую» экосистему конструкторов.

В систему Smart Play входят умный кубик формата 2×4, плитки Smart Tag и умные минифигурки. Smart Bricks и минифигурки способны распознавать расположенные рядом Smart Tag — это плитки 2×2 без пупырышков с уникальными цифровыми идентификаторами, которые задают поведение кубиков и персонажей.

К примеру, если Smart Tag входит в набор для сборки вертолёта, умный кубик будет загораться и воспроизводить звуки вращающегося винта, «оживляя» модель. Встроенный акселерометр позволяет световым эффектам и звукам соответствовать реальным действиям во время игры: кубик понимает, летит ли вертолёт вверх, вниз или перевёрнут ли он.

В основе Smart Brick лежит запатентованный ASIC-чип, размер которого меньше одного стандартного пупырышка Lego. Он использует магнитное позиционирование ближнего поля для распознавания Smart Tag вокруг, а также включает миниатюрный динамик, акселерометр и массив светодиодов. Lego также разработала протокол BrickNet на базе Bluetooth, который позволяет нескольким умным кубикам взаимодействовать друг с другом и работать синхронно. Компания подчёркивает, что BrickNet защищён усиленными механизмами шифрования и конфиденциальности.

Для работы элементов Smart Play не требуется никакой настройки или сопряжения, что упрощает старт для детей. Родителям же наверняка понравится тот факт, что система полностью обходится без экранов. Впрочем, на сайте Lego уже упоминается Smart Tag для анимации… туалетов Lego, так что фантазии разработчиков есть где разгуляться.





Первые два набора Smart Play, выполненные в тематике Star Wars, поступят в продажу 1 марта, а предзаказы откроются уже в эту пятницу. Набор «Luke’s Red Five X-wing» будет стоить 69,99 доллара, а более крупный комплект «Throne Room Duel and A-wing» оценён в 159,99 доллара. В этих наборах система Smart Play оживляет персонажей вроде Люка Скайуокера и принцессы Леи, позволяя им взаимодействовать с Smart Tag и, например, устраивать дуэли на световых мечах.