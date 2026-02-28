Xiaomi работает над новым лёгким ноутбуком под собственным брендом: согласно утечке из китайского сегмента, это будет 14‑дюймовый »AI‑ноутбук» весом примерно 1 кг, доступный в двух конфигурациях с процессорами Intel Core Ultra 5 325 и Intel Core Ultra X7 358H. В утечке упоминаются 24 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD; источник не раскрыл подробностей AI‑функций.

Если информация подтвердится, это станет первым полноценным возвращением модели под брендом Xiaomi после Book 14 2023 года — в промежутке компания выпускала ноутбуки серии Redmi. Официального анонса пока нет; детали могут измениться до старта продаж.

Что известно о процессорах Intel Ultra 5 325 и Ultra X7 358H

Из утечки следуют точные характеристики чипов, которые уже были представлены на CES 2026. Коротко по железу:

Intel Core Ultra 5 325 — изготовлен по 18A техпроцессу; 8 ядер в компоновке 4P + 4LPE, 8 потоков, максимальная частота до 4,5 ГГц.

Intel Core Ultra X7 358H — более производительный вариант с 16‑ядерной схемой 4 + 8 + 4, пиковой частотой до 4,8 ГГц, 18 МБ L3‑кеша и встроенной графикой Radiant B390.

Память и хранение — предполагаемые варианты: 24 ГБ + 1 ТБ и 32 ГБ + 1 ТБ SSD.

Интегрированная графика Radiant B390 у X7 делает этот чип интересным для сценариев, где важен графический потенциал без дискретной видеокарты. Для ультралёгкого форм‑фактора это логичный шаг: можно получить ускорение для локальных AI‑задач и мультимедиа без мощного охлаждения.

Чем это важно для рынка ноутбуков

Сегмент »суб‑1 кг» остаётся нишевым, но привлекательным: покупателей привлекают портативность и автономность, а производителям — возможность продемонстрировать оптимизацию питания и новые функции на базе ИИ. Возвращение Xiaomi в этот класс моделей повышает конкуренцию: у пользователей появится выбор между брендами, предлагающими тонкие корпуса и встроенные AI‑функциями.





Пока что остаётся несколько ключевых вопросов: какие конкретно функции ИИ подготовит Xiaomi (локальные модели, облачные ускорители, фирменные помощники), какова у устройства автономность и какая у него система охлаждения, а также какие будут цены и доступность на глобальных рынках. В утечке также подчёркнуто, что 16‑дюймовой версии не будет — только 14‑дюймовый форм‑фактор.

Когда ждать и что остаётся загадкой

Точных дат релиза утечка не даёт. Ожидать первый показ или анонс стоит в ближайшие месяцы, учитывая, что процессоры уже официально представлены. До официального заявления спецификации, комплектации и цены могут поменяться — главным ориентиром остаётся анонс от производителя.