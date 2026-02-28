Honor и Oppo выпустили первые серьёзные тизеры складных смартфонов с »безскладочными» дисплеями — Honor Magic V6 и Oppo Find N6. Honor подтвердил премьеру Magic V6 на MWC 1 марта; Oppo показал видео с производственной линии и утверждает, что Find N6 выдержал 170 000 циклов сгибания без заметной складки.

Склад на сгибе экрана был одной из главных претензий к гибким телефонам — он появляется со временем и портит впечатление от устройства. Тезисы из тизеров двух производителей похожи: уменьшить или убрать видимую складку, не пожертвовав тонким корпусом, автономностью и защитой от пыли и воды.

Когда выйдут Honor Magic V6 и Oppo Find N6

Honor назначил официальную презентацию Magic V6 на Mobile World Congress — 1 марта. Конкретной даты глобального релиза компания пока не называла, но MWC обычно служит стартовой площадкой для предзаказов и первых рынков.

Oppo пока не огласила точную дату продажи Find N6. В материале и в промо-видео бренд лишь демонстрирует технологию и производственные испытания; слухи о мартовском запуске циркулируют, но подтверждения нет.

Что известно о безскладочных дисплеях

Honor говорит о новой петле »Super Steel Hinge», обещающей повышенную выносливость при сохранении тонкости корпуса и уровня защиты IP68/69.

Oppo опубликовала закулисное видео производства, где один экземпляр прошёл 170 000 циклов сгибания на автоматизированной линии без заметной складки.

Обе компании утверждают, что улучшения не влияют на время работы от батареи и дизайн, но реальные тесты покажут, насколько эти обещания соответствуют потребительскому опыту.

Маркетинговые ролики и лабораторные испытания — удобный инструмент для демонстрации прогресса, но не всегда воспроизводимы в руках обычного пользователя. История гибких экранов показывает: первые впечатления со временем меняются, а мелкие механические напряжения и пыль в местах петли влияют на появление складки и на долговечность.





Тем не менее факт выдержки 170 000 циклов у Oppo — серьёзный показатель в лабораторных условиях. Если технология окажется работоспособной в массовом производстве и в реальной эксплуатации, это уменьшит один из главных психологических барьеров при покупке складного телефона.

Чего ждать пользователям

Пользователям стоит сохранять умеренный скептицизм: компании покажут лучшие образцы, а реальные партии могут вести себя иначе. Важны долговременные тесты, условия ремонта и цена — без этих данных »безскладочный» экран останется лишь претензией на бумаге.

Если технологии Honor и Oppo подтвердят обещания, давление на Samsung и других производителей складных телефонов усилится: конкуренция приведёт к ускорению разработки петель и материалов. Вопрос в другом — будет ли это достижимо при массовом производстве и в ценовом сегменте, доступном широкой аудитории?

Открытый вопрос: выдержат ли улучшенные петли и материалы реальные годовые циклы использования — и превратит ли это складные телефоны из нишевой роскоши в массовое решение.