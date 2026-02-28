Honor и Oppo выпустили первые серьёзные тизеры складных смартфонов с »безскладочными» дисплеями — Honor Magic V6 и Oppo Find N6. Honor подтвердил премьеру Magic V6 на MWC 1 марта; Oppo показал видео с производственной линии и утверждает, что Find N6 выдержал 170 000 циклов сгибания без заметной складки.
Склад на сгибе экрана был одной из главных претензий к гибким телефонам — он появляется со временем и портит впечатление от устройства. Тезисы из тизеров двух производителей похожи: уменьшить или убрать видимую складку, не пожертвовав тонким корпусом, автономностью и защитой от пыли и воды.
Когда выйдут Honor Magic V6 и Oppo Find N6
Honor назначил официальную презентацию Magic V6 на Mobile World Congress — 1 марта. Конкретной даты глобального релиза компания пока не называла, но MWC обычно служит стартовой площадкой для предзаказов и первых рынков.
Oppo пока не огласила точную дату продажи Find N6. В материале и в промо-видео бренд лишь демонстрирует технологию и производственные испытания; слухи о мартовском запуске циркулируют, но подтверждения нет.
Что известно о безскладочных дисплеях
- Honor говорит о новой петле »Super Steel Hinge», обещающей повышенную выносливость при сохранении тонкости корпуса и уровня защиты IP68/69.
- Oppo опубликовала закулисное видео производства, где один экземпляр прошёл 170 000 циклов сгибания на автоматизированной линии без заметной складки.
- Обе компании утверждают, что улучшения не влияют на время работы от батареи и дизайн, но реальные тесты покажут, насколько эти обещания соответствуют потребительскому опыту.
Маркетинговые ролики и лабораторные испытания — удобный инструмент для демонстрации прогресса, но не всегда воспроизводимы в руках обычного пользователя. История гибких экранов показывает: первые впечатления со временем меняются, а мелкие механические напряжения и пыль в местах петли влияют на появление складки и на долговечность.
Тем не менее факт выдержки 170 000 циклов у Oppo — серьёзный показатель в лабораторных условиях. Если технология окажется работоспособной в массовом производстве и в реальной эксплуатации, это уменьшит один из главных психологических барьеров при покупке складного телефона.
Чего ждать пользователям
Пользователям стоит сохранять умеренный скептицизм: компании покажут лучшие образцы, а реальные партии могут вести себя иначе. Важны долговременные тесты, условия ремонта и цена — без этих данных »безскладочный» экран останется лишь претензией на бумаге.
Если технологии Honor и Oppo подтвердят обещания, давление на Samsung и других производителей складных телефонов усилится: конкуренция приведёт к ускорению разработки петель и материалов. Вопрос в другом — будет ли это достижимо при массовом производстве и в ценовом сегменте, доступном широкой аудитории?
Открытый вопрос: выдержат ли улучшенные петли и материалы реальные годовые циклы использования — и превратит ли это складные телефоны из нишевой роскоши в массовое решение.