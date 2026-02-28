Apple устроила »big week»: пресс-релизы и специальные встречи пройдут с 2 по 4 марта в Нью‑Йорке, Шанхае и Лондоне. Ожидаются недорогой MacBook на A‑series чипе, обновления iPad и iPhone 17e — компании нужно заполнить нишу устройств для студентов и массового рынка, не задев премиальную линейку.

Дешёвый MacBook

Самое любопытное — новый »доступный» MacBook, который Apple делает не на базе M‑серии, а на A‑series (ожидается A18 Pro). Это попытка предложить ноутбук для учёбы и повседневных задач с ценой ближе к iPad Air, а не к MacBook Air.

Дизайн: алюминиевый корпус, вероятно 12.9‑ или 13‑дюймовый дисплей; в тестах фигурируют цвета — жёлтый, зелёный, синий, розовый, серебристый и тёмно‑серый.

Чип: ожидается A18 Pro (6‑ядерный CPU: 4 производительных + 2 энергоэффективных, 6‑ядерный GPU, 16‑ядерный Neural Engine).

Память и хранилище: минимум 8 ГБ ОЗУ, возможный стартовый объём накопителя 128 ГБ.

Порты: USB‑C (10 Гб/с), без Thunderbolt — поддержка одного внешнего дисплея.

Ограничения: более низкая яркость экрана, отсутствие True Tone и подсветки клавиатуры, медленный SSD, без N1‑чипа в дешёвой версии.

Цена: прицел — $599-$799, чтобы не уходить слишком далеко от iPad Air и конкурировать с хромбуками.

Важно понимать компромисс: A‑series даёт энергоэффективность и низкую себестоимость, но ограничивает многопоточные расчёты и подключение периферии по сравнению с M‑чипами. Толщина корпуса может вырасти — Apple уже использовала такой приём в недорогих iPad, чтобы удержать цену.

iPhone 17e

Линейка »e» — это недорогой iPhone для массового покупателя. iPhone 17e сохранит форм‑фактор 6.1», один тыльный модуль 48 МП и ряд экономичных решений, но получит обновления, которые делают его ближе к основным моделям.

Дисплей: та же панель, что и в iPhone 16e — 60 Гц, без always‑on и с ограниченной яркостью.

Чип: A19 (N3P) — 5-10% прироста над A18; вероятна »пониженная» версия по частотам и ядрам GPU по сравнению с флагманом.

Память: ожидается 8 ГБ ОЗУ.

MagSafe: появится магнитное кольцо и более быстрая беспроводная зарядка (минимум 15 Вт вместо 7.5 Вт).

Модем и связь: переход на C1X; N1‑чип (Wi‑Fi/Bluetooth/Thread) пока не гарантирован.

Цена: ожидается сохранение стартовой отметки $599.

Проще: iPhone 17e станет выгодной покупкой для тех, кому важны обновлённый чип и MagSafe и кто готов мириться с 60 Гц и упрощённой камерой. Для Apple это способ расширить охват без удешевления флагманов.





iPad Air и дешёвый iPad

iPad Air получит M4 — обновление процессора, но без дизайнерских изменений: 11» и 13» останутся в прежних пропорциях. Дешёвый iPad перейдёт на A18 или A19 и впервые сможет поддерживать Apple Intelligence.

iPad Air: M4 (до 10 CPU‑ядер, GPU экономичнее и быстрее), дизайн без изменений, возможный перенос N1‑чипа и C1X‑модема в cellular‑версиях.

Дешёвый iPad: A18/A19, минимум 8 ГБ ОЗУ для поддержки Apple Intelligence, сохранение LCD‑панели без ProMotion и ламинации.

Цены: iPad Air останется от $599 (11») и $799 (13»); бюджетный iPad — от $349 (на 128 ГБ) — вероятно без изменения.

MacBook Pro и прочее

Apple доведёт линейку MacBook Pro до M5 Pro и M5 Max для 14» и 16». Это эволюция производительности, но не редизайн: переход на OLED и сенсорная оптимизация macOS обещаны уже в следующем поколении.

M5: до 10‑ядерного CPU и GPU, улучшенная пропускная способность памяти (153 ГБ/с) и ускорение AI‑нагрузок через Neural Accelerator.

Совет покупателю: если вам срочно не нужна максимальная производительность и вы ждёте OLED или сенсорной оптимизации — можно подождать следующего поколения.

HomePod mini и Apple TV: обновления готовы, но привязаны к запуску новой версии Siri — сроки остаются неопределёнными.

Стратегия понятна: Apple расширяет спектр устройств, снижая порог входа для покупателей и образовательного сегмента, но делает это аккуратно, чтобы не размыть премиум‑предложения. A‑серия в ноутбуке — компромисс между ценой и возможностями, который многим покажется разумным.

Что дальше для Apple

Самое интересное — наблюдать, как рынок примет »A‑MacBook». Если Apple сможет предложить батарею и цену, которые хромбуки не дадут в связке с экосистемой iOS/macOS, фирма получит новую массовую нишу. В противном случае обновлённые iPad и iPhone 17e останутся главным козырем для покупателей со скромным бюджетом.