Дефицит DRAM и NAND, вызванный всплеском спроса на память для центров обработки данных под ИИ, грозит самому большому падению поставок смартфонов за последние десятилетия. По прогнозу IDC, в 2026 году будет отгружено около 1,1 млрд смартфонов — на 160 млн единиц (12,9%) меньше, чем в 2025 году — и производители уже начинают повышать цены, чтобы спасти рентабельность.

Сколько подорожают смартфоны

Средняя цена продажи смартфона ожидаемо вырастет — IDC прогнозирует рост на 14% до рекордных $523 в 2026 году. Это простое следствие: производители вынуждены перекладывать на покупателей увеличившиеся затраты на DRAM и NAND. Пример уже виден на рынке — новые Samsung Galaxy S26 и S26+ дебютировали примерно на $100 дороже предшественников, хотя значительных технических новшеств в них немного.

Прогноз поставок 2026: ~1,1 млрд смартфонов (снижение 12,9%)

Рост средней цены продажи: +14% до $523 в 2026

Сегмент ниже $100 (170 млн в 2025) под угрозой исчезновения

Ожидаемое улучшение: стабилизация цен на память к середине 2027

Какие сегменты пострадают сильнее

Удар придётся прежде всего по низкому и нижнему среднему сегментам: там маржа тонкая, и производителям просто некуда девать дополнительные расходы на память. IDC отмечает, что устройства стоимостью ниже $100, которых было поставлено 170 млн штук в 2025 году, могут стать экономически нецелесообразными — производить дешёвые модели при нынешних ценах на DRAM и NAND сложно.

В выигрыше окажутся крупные игроки с сильной позицией в премиальном сегменте и собственными каналами закупки памяти. Samsung и Apple выглядят наиболее защищёнными: им легче переложить рост себестоимости на потребителя и сохранить маржу. Средним брендам, ориентированным на массовый рынок, придётся сокращать модельные ряды, ужимать комплектацию или искать компромиссы по памяти и функционалу.

Почему это случилось

Причина этой проблемы одна и довольно прагматичная: крупные облачные и ИИ‑проекты поглотили значительную часть доступной DRAM и NAND для серверов и ускорителей. Поставки на рынке памяти сократились, а производители смартфонов оказались в хвосте очереди. Пока спрос на серверную память остаётся высоким, цены для устройств массового рынка останутся высокими.





Что дальше и когда ждать улучшений

Оптимизм есть, но осторожный: IDC ждёт стабилизации цен на память к середине 2027 года и роста поставок на 2% в 2027 году, а в 2028 году прогнозирует ускорение до +5,2% в год. В реальности многое зависит от того, насколько быстро производители памяти нарастят выпуск и как долго будут сохраняться инвестиции в дата‑центры для ИИ.

Промышленность может ответить четырьмя сценариями: перекладывать рост цен на покупателей и сокращать объёмы бюджетных моделей; искать альтернативные цепочки поставок; сокращать объёмы памяти в недорогих моделях; либо консолидироваться — мелким брендам придётся уходить с рынков, где маржа слишком мала. Для пользователей это означает более частые покупки новых устройств в премиум‑сегменте и меньше выбора среди дешёвых смартфонов.