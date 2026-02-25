dreame sp09 smart trash can
Компания Dreame выпустила в Китае новое умное мусорное ведро Dreame Life SP09 Pro. Новинка пополнила линейку умных устройств бренда, в которую уже входят роботы-пылесосы, роботизированные газонокосилки и умные световые ленты.

Dreame Life SP09 Pro оснащено встроенным интеллектуальным датчиком, который автоматически открывает крышку при обнаружении руки или мусора над ведром. Конструкция с двойной крышкой, по заявлению компании, позволяет избежать контакта руки с самой крышкой. Также предусмотрена кнопка, с помощью которой можно зафиксировать крышку в открытом положении на длительное время — это удобно, например, во время уборки комнаты.

dreame sp09 smart trash can launch

Ещё одной умной функцией является автоматическая установка мусорного пакета. Согласно описанию товара, система использует всасывание, чтобы расправить пакет и равномерно зафиксировать его по стенкам контейнера. Объём ведра составляет 9 литров, что по мнению Dreame, снижает необходимость частого опустошения. В то же время по своим габаритам устройство больше подходит для спальни или ванной комнаты, чем для кухни.

Умное мусорное ведро работает от аккумулятора, выполнено в белом пластиковом корпусе с золотистым акцентом и имеет размеры 347 × 304 × 156 мм.

В Китае Dreame Life SP09 Pro Smart Trash Can продаётся по цене 329 юаней (примерно 48 долларов США). Пока неизвестно, появится ли на новинка на других рынках.


Источник: Notebookcheck
