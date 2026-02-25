Компания Dreame выпустила в Китае новое умное мусорное ведро Dreame Life SP09 Pro. Новинка пополнила линейку умных устройств бренда, в которую уже входят роботы-пылесосы, роботизированные газонокосилки и умные световые ленты.

Dreame Life SP09 Pro оснащено встроенным интеллектуальным датчиком, который автоматически открывает крышку при обнаружении руки или мусора над ведром. Конструкция с двойной крышкой, по заявлению компании, позволяет избежать контакта руки с самой крышкой. Также предусмотрена кнопка, с помощью которой можно зафиксировать крышку в открытом положении на длительное время — это удобно, например, во время уборки комнаты.

Ещё одной умной функцией является автоматическая установка мусорного пакета. Согласно описанию товара, система использует всасывание, чтобы расправить пакет и равномерно зафиксировать его по стенкам контейнера. Объём ведра составляет 9 литров, что по мнению Dreame, снижает необходимость частого опустошения. В то же время по своим габаритам устройство больше подходит для спальни или ванной комнаты, чем для кухни.

Умное мусорное ведро работает от аккумулятора, выполнено в белом пластиковом корпусе с золотистым акцентом и имеет размеры 347 × 304 × 156 мм.

В Китае Dreame Life SP09 Pro Smart Trash Can продаётся по цене 329 юаней (примерно 48 долларов США). Пока неизвестно, появится ли на новинка на других рынках.



