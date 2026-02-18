Компания Dreame, прославившаяся прежде всего роботами-пылесосами, продолжает активно расширять своё присутствие в новых категориях. После умных колец и экшн-камер бренд решил выйти и на рынок смартфонов. Несколько недель назад компания показала модели Dreame RS1, Air1 и E1, а теперь в официальном аккаунте Dreame в Weibo появились изображения люксового смартфона Dreame Aurora, который, судя по всему, не основан ни на одной из ранее представленных моделей.

Смартфон выделяется богато украшенным дизайном с обилием золота и декоративных элементов. Для кого-то это выглядит как воплощение роскоши, для кого-то — как избыточная демонстрация статуса, но в любом случае устройство явно рассчитано на узкую аудиторию. Всего представлено три варианта оформления, каждый со своей тематикой.

Первый дизайн Dreame Aurora вдохновлён образом феникса — мифической птицы, символизирующей возрождение. Второй вариант выполнен в стиле дракона с детально проработанной чешуёй. Третий дизайн посвящён золотому коню.

Публикации в Weibo не раскрывают никаких технических характеристик устройства. Вместо этого акцент делается на том, что смартфон предназначен для »утончённых коллекционеров», что можно расценивать как прозрачный намёк на крайне высокую цену.

Пока неизвестно, появятся ли люксовые версии Aurora за пределами Китая. Даже если этого не произойдёт, для поклонников дорогих материалов у Dreame всё же остаётся альтернатива — модель RS1 уже предлагается в варианте с золотистой отделкой.




