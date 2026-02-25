Смартфон Infinix Smart 20 стал официальным после появления на сайте компании, где были раскрыты его дизайн и ключевые аппаратные характеристики. Модель позиционируется как устройство начального уровня и предлагает такие особенности, как дисплей с частотой обновления до 120 Гц, процессор MediaTek Helio G81 Ultimate и тонкий корпус толщиной 7,7 мм.

Infinix Smart 20 оснащён 6,78-дюймовым IPS LCD-экраном с разрешением HD+ и отверстием под фронтальную камеру. Дисплей поддерживает несколько режимов частоты обновления — 45, 60, 90 и 120 Гц — и обеспечивает пиковую яркость до 700 нит. Также заявлены функции Dynamic Bar и элементы Always-On Display для быстрого взаимодействия. За безопасность отвечает боковой сканер отпечатков пальцев.

В основе смартфона лежит чип MediaTek Helio G81 Ultimate в паре с 4 ГБ оперативной памяти, которую можно виртуально расширить до 8 ГБ. Варианты встроенной памяти включают 64 и 128 ГБ, при этом поддерживаются карты microSD объёмом до 2 ТБ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5200 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт и обратной зарядки на 5 Вт.

Устройство работает под управлением XOS 16 на базе Android 16. Камеры представлены 8-мегапиксельным основным модулем с двойной вспышкой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Среди дополнительных возможностей — NFC с функцией передачи касанием, офлайн-связь UltraLink на расстоянии до 1 км, Wi-Fi ac, Bluetooth, GPS, два слота nano-SIM, порт USB Type-C, поддержка OTG, разъём 3,5 мм для наушников, FM-радио, аудиосистема DTS, ИК-порт и защита от пыли и брызг по стандарту IP64.

Infinix Smart 20 будет доступен в цветах Shadow Black, Polaris Titanium, Sunlike Orange и Cloudline Blue. Информация о цене, специальных предложениях и рынках продаж пока не раскрыта.



