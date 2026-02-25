Stellantis снова предлагает дизельные моторы для ряда моделей на европейском рынке — шаг, который выглядит как признание: хотя доля дизеля упала до 5,5% в Великобритании в январе 2026 года (SMMT), спрос на «масляные» агрегаты пока не исчезает полностью. Рынок сузился, но не умер; автопроизводители реагируют на реальность эксплуатации, а не на идеологию электрификации.

Почему дизель не умирает

Снижение популярности дизеля — не сюрприз: после скандала с выбросами и массового перехода на гибриды и электромобили доля дизельных машин резко сократилась. Но есть сегменты, где эти двигатели всё ещё экономичны и практичны: компании с большим пробегом, автопарки, автомобили с буксировочной нагрузкой и премиальные модели, эксплуатируемые на длинных маршрутах. Именно эти ниши сохраняют платёжеспособный спрос и делают дизель оправданным с точки зрения затрат и эмиссии CO2 на километр пробега.

Кроме того, некоторые покупатели воспринимают дизель как технологию с проверенной надёжностью и более низкой эксплуатационной стоимостью при интенсивной езде — аргументы, которые не исчезают вместе с модой на электромобили.

Что делает Stellantis

Решение Stellantis восстановить дизельные опции в ряде европейских моделей выглядит прагматичным: компания не отказывается от электрификации, но оставляет клиенту выбор. Для автопроизводителя это хеджирование — способ удержать корпоративных и премиум-покупателей, которым дизель по-прежнему выгоден, и не терять долю рынка в странах и сегментах с высоким пробегом.

Такой шаг также сигнализирует конкурентам: если клиенты требуют дизель, производителям выгоднее предложить проверенные решения сегодня и переключиться на электричество тогда, когда инфраструктура и бизнес-кейс станут однозначными. Это особенно заметно у брендов, нацеленных на компании и премиум — там доля дизеля остаётся выше, чем на массовом рынке.





Кому дизель всё ещё подходит: компании с большим километражом, для дальних поездок, автомобили с высокой буксировочной нагрузкой.

Почему производители его возвращают: сохранить клиентов и доходы по мере плавного перехода на электрику.

Ограничения: строгие экологические стандарты и растущая ориентация рынков в пользу чистых технологий сокращают долгосрочные перспективы дизеля.

Последние годы показали, что рынок — не монолит: в то время как массовые продажи в городах стремятся к нулю для двигателей внутреннего сгорания, специализированные потребности и корпоративные бюджеты создают «островки» устойчивого спроса. Stellantis использует эту карту, расставляя фигуры так, чтобы не проиграть клиентам, которые ещё не готовы к полному переходу на электричество.

Будущее дизеля остаётся ограниченным рамками конкретных сценариев эксплуатации и регуляторных условий. Вопрос не в том, умрёт ли дизель окончательно, а в том, станет ли он редкой, но жизнеспособной опцией — нишевой технологией для тех, кому она по-прежнему лучше подходит.