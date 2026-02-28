Некоторые февральские обновления Samsung для One UI 8.5 удаляют несколько привычных пунктов в Android recovery — в том числе установку обновлений через ADB и с SD‑карты. Компания уже предупреждает, что откат на старую прошивку может быть невозможен из‑за »изменений в политике безопасности», но официального объяснения причин пока нет.

Recovery — это штатный набор инструментов для восстановления и обслуживания Android: от применения обновлений до очистки кэша и диагностики. В новых сборках One UI многие из этих опций исчезают, что меняет способы, которыми владельцы и специалисты по прошивкам обслуживают устройства Galaxy.

Какие опции удалены из Android recovery

Apply update from ADB (установка через ADB)

Apply update from SD card (установка с SD‑карты)

Wipe cache partition (очистка кэш‑раздела)

View recovery logs (просмотр логов recovery)

Run graphics test (графический тест)

Run locale test (тест локали)

После обновления остаются только »Reboot system now», »Wipe data/factory reset» и »Power off». На Galaxy S26 Ultra с январской сборкой пункты recovery ещё доступны, но рядом с контентом обновления замечено предупреждение о невозможности даунгрейда из‑за изменения политики безопасности.

Почему Samsung может так поступать

Открытого объяснения нет, но есть несколько правдоподобных мотивов. Во‑первых, это способ затруднить появление и распространение »утёков» сборок One UI: если пользователи не смогут легко установить неофициальные пакеты через recovery, это снижает риск распространения слитых прошивок. Во‑вторых, ограничение установки и запрет на откат защищают от эксплойтов, которые используют уязвимости в старых версиях прошивок.

Для Samsung это привычный баланс между контролем и удобством: компания уже давно использует механизмы вроде Knox, которые фиксируют изменения в системе и лишают гарантий. Отказ от некоторых сервисов в recovery — логичное продолжение этой политики, только менее очевидное для обычного пользователя.





Кого затронет это изменение и какие есть обходы

Потеря опций recovery в первую очередь ударит по продвинутым пользователям, моддерам и разработчикам бета‑версий: они пользуются ADB sideload и установкой с карты для тестирования и отката. Также исчезновение очистки кэша лишает простой штатной меры восстановления при зависаниях и некорректной загрузке.

Официальная альтернатива у Samsung — режим Download и инструменты вроде Odin для прошивки через ПК — остаётся, но это менее удобно и безопасно для рядового пользователя: нужен компьютер, драйверы и более глубокое понимание процесса. В корпоративных и сервисных сценариях специалисты также найдут способы обхода, но простота и скорость процедур снизятся.

Пока неясно, будет ли это изменение распространяться на все модели и регионы, или затронет лишь устройства с конкретными сборками безопасности. Samsung уже предпринимает юридические шаги против распространителей сборок One UI — если цель действительно — борьба с утечками, стоит ожидать дальнейших ограничений.

Остаётся вопрос: сделает ли Google такие ограничения стандартом Android или оставит свободу в реализации recovery у производителей. Пока пользователям, которые зависят от sideload через recovery, стоит сохранять резервные копии и следить за обновлениями от Samsung и сообществ, которые начнут тестировать новые сборки.