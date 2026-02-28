honor magic v6 crease free display
Honor опубликовала в Weibo снимки Magic V6 с внутренним экраном, на котором в кадрах практически не видно складки. Компания подчёркивает, что контроль складки важен, но не должен идти в ущерб тонкости, весу и автономности — то есть мобильность и практичность остаются в фокусе.

Содержание
1. Honor Magic V6 без видимой складки
2. Что дальше для складных

Honor Magic V6 без видимой складки

Фотографии, выложенные представителем Honor Ван Фэем, показывают открытую панель без характерной центральной линии, которую многие заметили в предыдущих складных моделях. Контролируемое освещение и ракурсы умеют скрывать недостатки, но если такие кадры отражают реальную картину, Magic V6 может быть одним из первых массовых Android‑складных с по‑настоящему »плоским» внутренним экраном.

Honor не ограничилась демонстрацией внешнего вида: в публикации говорится, что снижение заметности складки — лишь часть задачи. Компания отмечает, что тонкий корпус и небольшой вес остаются важными характеристиками, и при проектировании нужно сохранять ёмкость батареи, надёжность и производительность.

Это контрастирует с недавними публикациями о технологиях у конкурентов: Samsung демонстрировала безскладочные решения, Oppo уже тизерила Find N6 с почти незаметной линией сгиба, а отчёты об iPhone Fold также говорят о попытках снизить высоту складки до минимальных величин. Производители явно соревнуются в том, у кого интеграция новой конструкции экрана окажется более практичной, а не только эффектной на промофото.

  • Что показывает Honor: внутренняя панель без заметной складки на промо‑фотографиях.
  • Чего боятся покупатели: долговечность, потеря ёмкости батареи или утяжеление корпуса из‑за новых узлов.
  • Инженеры обращают внимание на шарнир, слои дисплея и внутреннее размещение батареи и компонентов.

Технические компромиссы легко проследить: уменьшение складки часто требует перекомпоновки шарнира или дополнительных защитных слоёв, что может увеличить толщину в сложенном состоянии или съесть место для батареи. Honor прямо говорит о таких дилеммах — компания не хочет жертвовать автономностью ради »гладкого» экрана.


Пока что мы видим обещания и аккуратные снимки. Истинный аргумент в пользу Magic V6 появится только когда устройство окажется в руках пользователей и пройдут тесты на долговечность: сколько циклов сгиба выдержит панель, как изменится ощущение в повседневном использовании и не вырастут ли реальные размеры и вес по сравнению с предыдущими моделями.

Что дальше для складных

Если Honor действительно сведёт видимую складку к минимуму, это усилит давление на других производителей: им придётся доказывать, что их решения не только красивы на фото, но и удобны в кармане и служат долго. Для покупателей это означает больше вариантов: выбор будет строиться не только на »плоском» экране, но и на балансе толщины, автономности и цены.

Откровенно говоря, главная интрига остаётся прежней: смогут ли бренды объединить »плоский» экран и повседневную практичность без компромиссов. Ответ на это станет яснее, когда появятся полноценные обзоры и независимые тесты Magic V6.

Источник: Gizmochina
