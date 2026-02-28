Honor опубликовала в Weibo снимки Magic V6 с внутренним экраном, на котором в кадрах практически не видно складки. Компания подчёркивает, что контроль складки важен, но не должен идти в ущерб тонкости, весу и автономности — то есть мобильность и практичность остаются в фокусе.

Honor Magic V6 без видимой складки

Фотографии, выложенные представителем Honor Ван Фэем, показывают открытую панель без характерной центральной линии, которую многие заметили в предыдущих складных моделях. Контролируемое освещение и ракурсы умеют скрывать недостатки, но если такие кадры отражают реальную картину, Magic V6 может быть одним из первых массовых Android‑складных с по‑настоящему »плоским» внутренним экраном.

Honor не ограничилась демонстрацией внешнего вида: в публикации говорится, что снижение заметности складки — лишь часть задачи. Компания отмечает, что тонкий корпус и небольшой вес остаются важными характеристиками, и при проектировании нужно сохранять ёмкость батареи, надёжность и производительность.

Это контрастирует с недавними публикациями о технологиях у конкурентов: Samsung демонстрировала безскладочные решения, Oppo уже тизерила Find N6 с почти незаметной линией сгиба, а отчёты об iPhone Fold также говорят о попытках снизить высоту складки до минимальных величин. Производители явно соревнуются в том, у кого интеграция новой конструкции экрана окажется более практичной, а не только эффектной на промофото.

Что показывает Honor: внутренняя панель без заметной складки на промо‑фотографиях.

Чего боятся покупатели: долговечность, потеря ёмкости батареи или утяжеление корпуса из‑за новых узлов.

Инженеры обращают внимание на шарнир, слои дисплея и внутреннее размещение батареи и компонентов.

Технические компромиссы легко проследить: уменьшение складки часто требует перекомпоновки шарнира или дополнительных защитных слоёв, что может увеличить толщину в сложенном состоянии или съесть место для батареи. Honor прямо говорит о таких дилеммах — компания не хочет жертвовать автономностью ради »гладкого» экрана.





Пока что мы видим обещания и аккуратные снимки. Истинный аргумент в пользу Magic V6 появится только когда устройство окажется в руках пользователей и пройдут тесты на долговечность: сколько циклов сгиба выдержит панель, как изменится ощущение в повседневном использовании и не вырастут ли реальные размеры и вес по сравнению с предыдущими моделями.

Что дальше для складных

Если Honor действительно сведёт видимую складку к минимуму, это усилит давление на других производителей: им придётся доказывать, что их решения не только красивы на фото, но и удобны в кармане и служат долго. Для покупателей это означает больше вариантов: выбор будет строиться не только на »плоском» экране, но и на балансе толщины, автономности и цены.

Откровенно говоря, главная интрига остаётся прежней: смогут ли бренды объединить »плоский» экран и повседневную практичность без компромиссов. Ответ на это станет яснее, когда появятся полноценные обзоры и независимые тесты Magic V6.