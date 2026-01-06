Вот и подошел к концу очередной год, и настало время подвести игровые итоги. Игры — одно из немногих в мире, что стабильно радует и удивляет игроков. В этот раз было немало претендентов, которые могли бы получить звание «Игра года», а это значит, что все в игровой индустрии не так грустно, как может показаться на первый взгляд.

Что же, в этой статье мы выберем самую лучшую игру 2025 года, посмотрим на интересные игры в других номинациях, а так же вспомнит и те игры, которые упоминать даже и не стоило. Но, раз они вышли, то почему бы и нет? Погнали!

Напоминаем, что все результаты в той или иной номинации — субъективное мнение автора статьи. Вы можете быть с ним согласны, а можете быть не согласны. Это мнение не является истиной 🙂

Игра года

Мы не будем долго тянуть кота за хвост и сразу же объявим нашего абсолютного победителя — Clair Obscur: Expedition 33. Чем же она так всех зацепила, что забрала главные награды? Давайте разбираться.

Во-первых, сюжет. Несмотря на то, что в последние годы графика цениться очень высоко, а некоторые игроки слишком придирчивы к картине, сюжет и история все же решают. Вам придется вдумываться в сюжет, проникнуться им, а не просто бездумно бродить по миру. Также интересным является вариативность (но даже если вы пройдете игру 33 раза, ничего не произойдет). Да и антураж подкупает, чего скрывать то.





В эту номинацию по праву могут войти и другие игры. Например, Kingdom Come: Deliverance II и Death Stranding 2: On the Beach. Замечательные игры, тут даже никто спорить не будет. В чем-то они получились даже лучше первых частей. Однако, они несколько специфичны, а игра года должна быть все-таки более… популярное и доступной, понятное и интересной для большинства игроков.

Лучшая приключенческая игры

В целом, игры из предыдущей, главной номинации могут плавно перекочевать и сюда. Но ко всему прочему добавим еще две — Ghost of Yōtei и Split Fiction. И выбор мы сделали в пользу последней. Почему не другие? Птому что это игра необычная своим сеттингом и сюжетом, яркая и позволяет проходить приключения не в одиночку. Опять так, целевая аудитория оказывается куда шире, чем у тех же Kingdom Come: Deliverance II и Death Stranding 2: On the Beach. И это совсем не значит, что они хуже и слабее этой яркой и фантастично-фентезийной игры.

Например, Ghost of Yōtei стала достойным продолжением первой части. Однако многие игроки отмечают, что основной сюжет — слабее, а вот побочки — интереснее.

Лучший консольный эксклюзив

Пришло время Death Stranding 2: On the Beach порадоваться — мы выбираем ее. Увы, с каждым годом достойных консольных эксклюзивов становится все меньше. И Sony практически единолично соревнуется в этой номинации. Конечно, есть Nintendo с разными гонками и играми про Mario, однако…

Здесь есть, конечно, и Ghost of Yōtei. Однако, как мы уже писали, основной сюжет в сравнении с первой часть — слабоват. Так чем же выигрывает Death Stranding 2: On the Beach? Во-первых, необычный и классный авторский мир, которым понравился многим еще с первой части. Здесь есть более насыщенный сюжет, переосмысление некоторых моментов из первой части и, конечно, довольно интересное представление о проблеме отцов и детей, которая не дает покоя уже нескольким поколениям.

Лучшая многопользовательская игра

Наконец-тто мы переходим в новому списку игр. Итак, здесь за право лучшей многопользовательской игры будут бороться — Battlefield 6, ARC Raiders и Elden Ring Nightreign. Все игры — довольно серьезные и выбрать что-то одно — сложно. Однако подумав и засчитав не только свое мнение, но и мнение других игроков, мы пришли к одному выводу. Победитель — ARC Raiders.

Во многих обзорах ее именую как мультиплеерным хитом. Довольно смелое заявление. Так что же в ней такого? Она отлично подойдет как и опытным игрокам в жанре шутер, так и новичкам, у нее интересный и совершенно новый мир. Если мы возьмем Battlefield 6, то новичку в нем будет чуть сложнее. А в Elden Ring Nightreign большой упор на королевскую битву, которая, к сожалению, не отличается чем-то оригинальным, маленькое количество боссов, которые повторяются и слабый игровой процесс.

Лучший шутер

Наконец-то… НАКОНЕЦ-ТО Battlefield 6 в числе победителей. Эта номинация остается за ним. Столько лет, столько частей и неудач вели нас всех к тому, что в этом году компания показала что-то по-настоящему стоящее. Классные карты, режимы, оружие и классы — все это возродило любовь фанатов к серии, которую многие уже хотели похоронить после Battlefield 2042. Поэтому победа в номинации — неоспорима.

Конечно, здесь снова есть ARC Raiders. А еще Doom: The Dark Ages.Последняя, кстати, получилась вполне себе. По сложности она явно уступает Eternal, но для многих это может оказаться больше плюсом, чем минусом. У нее классный сеттинг, музыка и дизайн, однако она несколько далека от классического шутера и больше похожа на слешер.

Искали медь, а нашли золото

Есть игры, которые мы не упомянули ни в одной номинации, но который понравились многим игрокам и вышли по-настоящему классными. Одной из таких игр стала Mafia: The Old Country. Она стала достойной частью серии. До первой части немного не дотягивает, больше идет на уровне со второй. Однако и сюжет интересный (и драматичный), и картинка очень красивая, и геймплей хорош. В общем, если вы когда-то играли или засматривались на эту серию — стоит поиграть.

Assassin’s Creed Shadows. Ох, сколько же разговоров и споров было вокруг игры, сколько нехорошего вылилось на Ubisoft. Но по итогу игра оказалось хорошей и интересной. Пересечение двух сюжетных линий совершенно разных на первый взгляд героев, стало выигрышным, графика на высоте. Есть минусы, что побочные задания — крайне однообразны. Особенно после Assassin’s Creed Valhalla. Также хорошее разнообразие вносит смена сезонов и красивый антураж Японии.

Deadpool VR. Это Дэдпул. И это все, что стоит знать об игре. На самом деле она вышла вполне ничего — динамичная, с классическим дэдпуловским юмором, ярким визуалом и хорошей графикой. Есть конечно и недостатки, но… О каких недостатках вообще можно говорить, когда речь идет о Дэдпуле?)

Игры, которые нельзя называть

Вот мы и подошли к моей любимой рубрике)))

Call of Duty: Black Ops 7, видимо, существует только для того, чтобы попасть в эту рубрику. Может быть все было бы не так плохо, если бы игра не столкнулась с такими сильными соперниками как ARC Raiders и Battlefield 6. Хотя, несмотря на это, сюжетная компания получилась довольно слабенькой, что, в какой-то степени, непростительно для такой крупной игровой франшизы. Зомби-режим и мультиплеер могли бы изменить ситуацию, если бы не количество, но баги… баги…

А вишенкой на торте стала Minds Eye. Начнем с того, что пользователи оценили ее на 2,5/100. Здорово, не правда ли? Проблема в том, что много сил ушло на сценарий и кат-сцены (по крайней мере, складывается такое ощущение), а вот про саму игру и геймплей забыли. Да и сценарий по итогу вышел корявы — скачет и игроки путаются в происходящих событиях. В добавок ко всему мир оказался пустышкой, боевка — примитивная, а завершают это проблемы и баги.