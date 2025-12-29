2025 год отметился разнообразием сильных кинопроектов — от глубоких драм до зрелищных блокбастеров и остроумных комедий. Среди лучших выделяются «Формула 1» — спортивная драма с красивыми кадрами и отличной игрой актеров, ремейк «Лило и Стич», тронувший зрителей искренностью. Эти и другие заметные ленты года объединяет не только высокий уровень съемки, но и умение говорить о важном: о любви и предательстве, поиске себя, цене власти и силе человеческого духа. Благодаря продуманным сценариям, выразительной режиссуре и яркой игре актёров многие из них стали не просто развлекательным контентом, а тем, над чем можно и нужно размышлять.

Фильмы и мультфильмы расположены в хаотичном порядке. Место в списке не влияет на их рейтинг. Выбор фильмов и мультфильмов для этой подборки основывается на оценках зрителей, критиков и автора статьи.

Формула 1

«Формула‑1» (2025) — спортивная драма Джозефа Косински о гонщике Сонни Хейсе, который после аварии и личных неудач возвращается в большой спорт. Его старый друг Рубен Сервантес, владелец команды APXGP, предлагает Сонни помочь спасти проект от банкротства: нужно выиграть хотя бы одну из девяти оставшихся гонок сезона. Вместе с молодым пилотом Джошуа Пирсом герой проходит через напряжённые заезды, конфликты и личные испытания.

Фильм выделяется беспрецедентной достоверностью: съёмки проходили на реальных трассах Формулы‑1 при поддержке Международной автомобильной федерации и с участием действующих гонщиков. Актёры управляли болидами Формулы‑2, а сцены гонок снимали в перерывах между реальными заездами. Сочетание звёздного состава, динамичного действия и реалистичной картинки делает картину одним из лучших фильмов года.

Зверополис 2

«Зверополис 2» — продолжение анимационного хита Disney. Джуди Хоппс и Ник Уайлд, став напарниками, расследуют новое дело: змея Гэри пытается похитить древнюю книгу, способную изменить репутацию его вида. Героям предстоит раскрыть заговор, преодолеть предубеждения против рептилий и вновь доказать силу дружбы и командной работы.





Фильм — один из лучших в 2025 году благодаря: сохранению духа и юмора первой части; впечатляющей анимации и ярким персонажам; расширению мира Зверополиса (новые локации — змеиный город, водный район, пустыня); актуальным темам толерантности и взаимовыручки. Динамичный сюжет, остроумные диалоги и множество отсылок делают картину увлекательной для зрителей всех возрастов.

Как приручить дракона

«Как приручить дракона» — ремейк культового мультфильма 2010 года. Режиссёр оригинальной трилогии Дин ДеБлуа перенёс на экран историю юного Иккинга, который на острове Олух вопреки традициям викингов находит друга в лице дракона Беззубика (Ночной Фурии).

Фильм стал одним из лучших в 2025 году благодаря: верности духу оригинала и ключевым темам; убедительной игре актёров, особенно; впечатляющей компьютерной графике и реалистичному воплощению драконов; живописным локациям (съёмки в США, Северной Ирландии, Исландии и на Фарерских островах); музыке Джона Пауэлла, усиливающей эмоциональную глубину. Картина одинаково увлекает и поклонников мультфильма, и новую аудиторию. И, несмотря на то, что многие относились с недоверием к перезапуску кинокартины, фильм получился волшебным.

Нэчжа побеждает Царя драконов

«Нэчжа побеждает Царя драконов» — китайский анимационный сиквел о приключениях Нэчжи и Ао Бина. Герои, лишённые тел, пытаются восстановиться с помощью священного Лотоса, но сталкиваются с нападением демона и изгнанных драконов. Чтобы спасти друга и остановить угрозу, Нэчжа отправляется за эликсиром в Куньлунь.

Фильм стал одним из лучших в 2025 году за счет динамичному сюжету, впечатляющей анимации (синтез традиционной эстетики и CGI), глубоким темам (дружба, ответственность, принятие себя) и опоре на китайскую мифологию. Собрал свыше $2 млрд, подтвердив высокий уровень китайской анимации.

Лило и Стич

«Лило и Стич» — ремейк диснеевского мультфильм с добавлением новых сцен и небольших сюжетных вставок. Девочка Лило на Гавайях находит инопланетянина Стича (Эксперимент 626); между ними завязывается дружба. За Стичем охотятся его создатели — учёный Джамба и помощник Пликли. Главная тема — «охана»: семья как выбор и взаимная поддержка.

Фильм понравился зрителям благодаря верности оригиналу, убедительной игре юной актрисы, качественному CGI‑образу Стича, тёплой атмосфере и юмору. Ремейк дополняет историю новыми акцентами, оставаясь подходящим для семейного просмотра. И теперь все в ожидании второй части.

Сводишь с ума

«Сводишь с ума» — романтическая комедия с фэнтези‑элементами от режиссёра Дарьи Лебедевой. Алиса и Ваня, претендующие на одну квартиру в Петербурге, обнаруживают «портал» между своими мирами — зеркало в ванной. Не имея возможности встретиться физически, они сближаются и влюбляются.

Фильм выделился оригинальным сюжетом, убедительной игрой Милы Ершовой и Юрия Насонова, изящной визуальной стилистикой (игра со светом и отражениями, петербургские пейзажи) и лёгким юмором. Тёплый саундтрек, отсылки на современную культуру и камерная атмосфера сделали историю искренней и запоминающейся.

Вечность

«Вечность» — фэнтези‑драма Дэвида Фрейна. После смерти Ларри попадает в загробный мир, где нужно за неделю выбрать «вечность». Вскоре туда приходит его жена Джоан, перед которой встаёт выбор: остаться с Ларри или воссоединиться с погибшим первым мужем Люком.

Фильм стал одним из лучших в 2025 году благодаря оригинальному концепту, сильной игре актёров и балансу между иронией и драмой. Визуальный стиль (ретро‑эстетика 1960‑х, тёплые тона) и глубокие темы о любви и выборе делают картину запоминающейся и трогательной.

Волчок

«Волчок» — приключенческая комедия Константина Смирнова. В Российской империи на рубеже XIX–XX веков 13‑летний Ваня Огарёв бежит из Москвы, спасаясь от дяди, который хочет отобрать наследство. В пути он нанимает провожатым кулачного бойца Волчка, позже к ним присоединяется сыщица Эльза. Их ждёт череда погонь и комических приключений.

Фильм выделился динамичным сюжетом, яркой игрой актёров и атмосферными съёмками в старинных городах. Лёгкий юмор, зрелищные сцены боя и темы дружбы и доверия сделали картину одной из лучших в 2025 году.

Жизнь Чака

«Жизнь Чака» (2025) — драма Майка Флэнагана по рассказу Стивена Кинга. В мире на грани апокалипсиса появляются баннеры с портретом Чака и надписью «Спасибо Чаку за 39 счастливых лет». История разворачивается в обратной хронологии — от последних дней героя к его детству — и показывает, как жизнь обычного человека становится центром целого мира.

Фильм вошёл в число лучших в 2025 году благодаря нестандартной структуре, философской глубине и актёрской игре. Сочетание сентиментальности с экзистенциальными вопросами, выразительная визуальная эстетика и музыка создают сильный эмоциональный эффект. Картина оставляет светлое послевкусие, напоминая о ценности каждой жизни.

Царь царей

«Царь царей» — анимационный фильм Чан Сон‑хо по мотивам книги Чарльза Диккенса. История Нового Завета рассказана как беседа отца с сыном, чтоб она стала интересной и понятной для ребенка.

Фильм стал одним из лучших в 2025 году благодаря удачному сочетанию религиозной темы и семейного формата: яркая 3D‑анимация, динамичное повествование и сильная озвучка делают его доступным и детям, и взрослым, сохраняя глубину смыслов.