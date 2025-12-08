Tesla начала распространять праздничное обновление 2025 года — одно из самых крупных за последние годы. Пользователи получают новое поколение навигации с участием Grok, расширенные функции зарядки, улучшенный режим Dog Mode и набор развлекательных возможностей.

Обновление поступит «в ближайшее время» и включает серьёзные изменения в системе навигации. По данным Tesla, Grok теперь умеет добавлять и редактировать пункты назначения, выступая в роли персонального помощника. Для работы функции требуется выбрать личность Grok «Assistant».

Новые возможности навигации и маршрутизации

Компания добавила несколько улучшений, связанных с маршрутизацией. Дом и работа теперь могут быть сохранены как избранные просто по нажатию на карту. Также в режиме парковки система показывает подсказки маршрутов на основе последних поездок и привычек водителя.

Появилась и опция автоматического выбора полосы для автомобилей с высоким коэффициентом загрузки (HOV). Если включить эту настройку, маршрут будет учитывать время, местоположение, количество пассажиров и дорожные ограничения.

Часть станций Supercharger получила трёхмерные схемы площадок. Они отображают расположение стоек зарядки, что помогает выбрать место заранее. Владельцы также могут задавать индивидуальные лимиты зарядки для отдельных локаций.





Развлекательные функции и визуальные обновления

Праздничные обновления традиционно включают игровые и визуальные дополнения. В 2025 году появились Tesla Photobooth — приложение для селфи с внутренней камеры с фильтрами и стикерами, — а также Santa Mode, превращающий интерфейс автомобиля в своеобразные санки Санты. Обновление также добавило световое шоу Jingle Rush.

Расширены возможности кастомизации аватара автомобиля: стали доступные оттенки стёкол, новые варианты плёнок и стили номерных знаков.

В игру добавлен ISS Docking Simulator — симулятор стыковки с Международной космической станцией. В основе управления — элементы, используемые NASA.

Расширенные режимы Dog Mode и Dashcam

На iPhone появилась Live Activity при активном Dog Mode: владельцам доступны периодические фото интерьера и обновления о температуре, заряде и климатических настройках. Dashcam теперь фиксирует дополнительные параметры, включая скорость, угол поворота руля и состояние систем автопилота.

Среди менее заметных изменений — возможность добавлять треки Spotify в очередь прямо из поиска и переключение беспроводных зарядных площадок.

Обновление будет доступно не во всех регионах и не для всех моделей: часть функций не поддерживается на старых автомобилях. Tesla не указала точную дату релиза, отметив лишь, что обновление начнёт распространяться «скоро».