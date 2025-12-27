Компания LG Electronics анонсировала UltraGear evo — новую премиальную линейку игровых мониторов, дебют которой состоится на выставке CES 2026. В серию вошли три флагманские модели с разрешением 5K и выше: 39GX950B, 27GM950B и 52G930B.

Главной особенностью всех трёх мониторов стала встроенная система ИИ, работающая непосредственно на устройстве. Она обеспечивает функцию 5K AI Upscaling — улучшение качества изображения в реальном времени ещё до вывода картинки на экран. Благодаря этому достигается близкая к 5K чёткость без необходимости использовать более мощную видеокарту. Тот же ИИ отвечает за оптимизацию сцен и настройку звука, делая изображение и аудио более сбалансированными и детализированными.

Модель UltraGear GX9 с диагональю 39 дюймов использует OLED-панель Primary RGB Tandem, которая обеспечивает повышенную яркость, точность цветопередачи и увеличенный срок службы. Экран с соотношением сторон 21:9 и кривизной 1500R сохраняет вертикальную высоту 32-дюймового дисплея, но предлагает больше пространства по горизонтали. Плотность пикселей составляет 142 PPI, а сертификация VESA DisplayHDR True Black 500 гарантирует глубокий чёрный цвет и высокую детализацию в тёмных сценах.

Режим Dual Mode позволяет переключаться между 165 Гц при разрешении 5K2K и 330 Гц при WFHD. Время отклика достигает 0,03 мс (GtG), что даёт выбор между максимальным качеством изображения и соревновательной скоростью.

27-дюймовый UltraGear GM9 стал первым в мире монитором с 5K New MiniLED, созданным для снижения эффекта ореолов, характерного для подобных панелей. Он оснащён 2304 зонами локального затемнения, а технология Zero Optical Distance уменьшает расстояние между подсветкой и матрицей, улучшая контраст и сохраняя мелкие детали. Пиковая яркость достигает 1250 нит, монитор сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 1000. Здесь также доступен Dual Mode — 165 Гц при 5K и 330 Гц при QHD, с временем отклика 1 мс.





Модель UltraGear G9 с диагональю 52 дюйма стала самым большим в мире игровым монитором с разрешением 5K2K. Он работает с частотой 240 Гц и сочетает высокую производительность с качественным изображением на огромной площади экрана. По высоте он соответствует 42-дюймовому дисплею формата 16:9, но растягивается до панорамного соотношения 12:9, обеспечивая рабочее пространство на 33 процента шире, чем у стандартного UHD-монитора. Кривизна 1000R усиливает эффект погружения, а сертификация VESA DisplayHDR 600 отвечает за насыщенные цвета и глубокий контраст.

LG продемонстрирует линейку UltraGear evo на CES 2026 в двух зонах: одна будет оформлена как «Dream Setup» по мотивам игровых сообществ Reddit, а в другой покажут гоночный симулятор SimCraft с использованием 39-дюймового GX9. Также компания объявила, что модель UltraGear GX7 (27GX790B) поступит в глобальную продажу в первый день выставки CES 2026.