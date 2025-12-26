Oppo расширяет цветовую линейку смартфонов Reno 15. Компания официально подтвердила, что версия Oppo Reno 15 в новом цвете Starry Pink поступит в продажу 31 декабря 2025 года. Предзаказы на этот вариант уже открыты. Изначально серия Reno 15 была представлена в ноябре и предлагалась в цветах Starlight Bow, Canele Brown и Aurora Blue.

Основное отличие версии Starry Pink заключается во внешнем оформлении. Oppo использует впервые в индустрии технологию «звёздной решётки» на задней панели, благодаря которой поверхность переливается и создаёт эффект мерцающих звёзд при изменении угла наклона смартфона. Задняя крышка сочетается с текстурированной металлической рамкой и глянцевым прозрачным стеклом. За исключением дизайна, аппаратные характеристики и функции новой версии полностью совпадают с остальными моделями Reno 15.

Oppo Reno 15 оснащён 6,32-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением 1.5K (2640 × 1216 пикселей). Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, частоту опроса сенсора 240 Гц и локальную пиковую яркость до 3600 нит. Также заявлены высокочастотное ШИМ-затемнение 3840 Гц и защитное стекло OPPO Crystal Shield.

Смартфон работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 8450, выполненном по 4-нм техпроцессу, с максимальной частотой до 3,25 ГГц. За графику отвечает GPU Mali-G720 MC7 с частотой 1300 МГц. Устройство предлагается с 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 3.1 объёмом 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. В качестве операционной системы используется Android 16 с оболочкой ColorOS 16.

Основная камера представлена 200-мегапиксельным сенсором размером 1/1,56 дюйма с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией изображения. Его дополняют 50-мегапиксельная ультраширокоугольная камера с углом обзора 112 градусов и перископный модуль на 50 Мп с 3,5-кратным оптическим зумом и OIS. Все тыльные камеры поддерживают запись видео в 4K при 60 кадрах в секунду. Фронтальная камера на 50 Мп также способна снимать видео в 4K 60 fps.





Среди других особенностей — подэкранный сканер отпечатков пальцев, инфракрасный порт, стереодинамики и аудио через USB Type-C. Смартфон имеет защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69. Поддерживаются сети 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, а также навигационные системы BeiDou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6200 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт.