Oppo продолжает обновлять свои смартфоны до ColorOS 16 на базе Android 16, и в марте 2026 года апдейт получат последние модели среднего сегмента. Среди них — серии F31, Reno 12F, Reno12 FS, K12x 5G и другие. Обновление уже доступно для части устройств, но в ближайшие недели охват расширится.

Расписание выпуска ColorOS 16 на март 2026 включает конкретные даты для моделей:

5 марта — Oppo F31 Pro+ 5G, Oppo F31 Pro 5G 6 марта — Oppo K13x 5G 10 марта — Oppo Reno12 F, Oppo Reno12 FS, Oppo Reno11 FS, Oppo K12x 5G 17 марта — Oppo F31 5G

Некоторые из этих устройств уже получили обновление, однако пока оно может распространяться только на отдельные регионы. Тем не менее, к концу месяца ColorOS 16 будет доступна большинству пользователей указанных моделей. Апдейт занимает несколько гигабайт, поэтому важно убедиться в наличии свободного места и заряде от 50% для стабильной установки.

ColorOS 16 принесла улучшения в интерфейсе и производительности, а Oppo уже работает над следующим крупным обновлением на базе Android 17. Google выпустила первые публичные бета-версии Android 17, а стабильный релиз ожидается в третьем квартале 2026 года. В будущем обновление станет ещё шире и глубже интегрированным.

Чтобы проверить наличие обновления вручную, зайдите в «Настройки» → «Система и обновления» → «Обновление ПО». Следите за новостями в разделе Oppo на нашем сайте и подписывайтесь на Telegram-канал для мгновенных уведомлений.



