АО «Решетнев» приступило к сборке спутника связи «Ямал-501» по заказу «Газпром космические системы». Аппарат рассчитан на 15 лет активной службы и базируется на универсальной платформе «Экспресс-1000», что обещает уменьшенный вес при сохранении жёсткости и прочности конструкции.

Старт спутника запланирован на 2027 год с выводом на геостационарную орбиту на позицию 55 градусов восточной долготы. Это позволит расширить географию покрытия не только по России, но и в развивающихся регионах, включая Ближний Восток и Африку, используя Ku-диапазон для передачи данных и международного вещания.

Универсальная платформа «Экспресс-1000» и её преимущества

«Экспресс-1000» является базой для «Ямал-501» и представляет собой платформу, признанную за гибкость и надёжность. Она объединяет все необходимые служебные системы аппаратуры, позволяя при этом снизить массу спутника без ущерба для прочности. Такой подход облегчает запуск и снижает затраты на эксплуатацию в космосе.

Этот подход вписывается в тенденции на мировом рынке спутниковых технологий, где на первый план выходит оптимизация веса и увеличение срока службы. Конкуренты, такие как европейские и азиатские производители, также активно развивают подобные платформы для геостационарных спутников связи.

Расширение влияния российского спутникового сегмента

Вывод «Ямал-501» на геостационарную орбиту не просто укрепит российскую телекоммуникационную инфраструктуру, но и усилит присутствие на международном рынке спутниковых услуг, особенно в регионах с растущей потребностью в связи — таких как страны Ближнего Востока и Африки.





15-летний срок эксплуатации делает аппарат конкурентоспособным среди зарубежных аналогов, учитывая политическую и экономическую неопределённость. «Газпром космические системы» ставит задачу не только покрывать традиционные российские территории, но и выводить новые услуги на глобальный уровень.

Спутник «Ямал-501» — пример того, как национальная космическая отрасль пытается идти в ногу с международными тенденциями, сочетая проверенные решения с амбициями по расширению глобального присутствия и укреплению технологического суверенитета.