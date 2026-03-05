Корпорация «АФК Система» объявила о достижении отметки в 116 запущенных частных спутников через свою дочернюю компанию «Спутникс». Эта группировка, крупнейшая в России среди частных операторов, планирует расшириться до 157 аппаратов в ближайшее время, создавая масштабную орбитальную сеть.

Проект развивается в сотрудничестве с «Роскосмосом» и нацелен на обслуживание потребностей дистанционного зондирования Земли, мониторинга природных пожаров и навигации судов. Такой набор функций отвечает растущим требованиям к точности и скорости получения данных для промышленных, экологических и транспортных задач.

Чем выделяются спутники «Спутникс» и как строится сеть

Частная спутниковая группировка «АФК Система» — редкий пример серьёзного частного космического проекта в России. В отличие от госкорпораций, здесь ставка сделана на малые спутники, построенные с применением современных технологий, позволяющих вести регулярное наблюдение планеты в разных спектрах.

Создание орбитальной сети из 157 аппаратов подразумевает интеграцию данных с нескольких платформ в режиме, близком к реальному времени. Для мониторинга лесных пожаров и контроля морской навигации это особенно важно — быстрее поступает сигнал о рисках, решается задача предупреждения крупных катастроф и оптимизации транспорта.

Контекст и перспективы частной космонавтики в России

В мировой космической индустрии частные сети малых спутников становятся трендом — Starlink от SpaceX насчитывает уже тысячи аппаратов для интернет-связи, OneWeb и другие проекты развиваются по схожему принципу. Россия долгое время отставала в этой области, где доминируют государственные структуры и традиционные операторские схемы.





Появление проектов «Спутникс» и планы на 157 аппаратов — первый серьёзный вызов устоявшейся модели. Это может стать началом масштабного развития частной космонавтики в России, которая нуждается в более оперативных и гибких инструментах наблюдения за территорией и ресурсами.

Однако вызовы остаются: финансирование, доступ к запускам и законодательное регулирование. Взаимодействие с «Роскосмосом» — важный элемент, который позволит «Спутникс» не терять динамику и идти в ногу с миром, где частная инициатива всё увереннее берёт инициативу на орбите.