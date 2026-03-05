Запуск миссии Starlink 10-40 превзошёл ожидания не только по технологическим показателям, но и по визуальному эффекту. Известный астрофотограф Макс Эванс охарактеризовал старт как «лучший запуск Starlink за всю историю» — наглядное «медузоподобное» формирование спутников в небе привлекло внимание наблюдателей и даже позволяло снимать впечатляющие кадры обычным смартфоном.

Такие зрелищные старты становятся важным элементом популяризации спутникового интернета Starlink, который сегодня активно расширяет пользовательскую базу. SpaceX планирует увеличить число активных абонентов Starlink Mobile до 25 миллионов к концу 2026 года, что говорит о высокой ставке компании на мобильный интернет от спутников.

Обновлённый сервис спутниковой связи Starlink Direct-to-cell переименован в Starlink Mobile и обещает параметры передачи данных нового уровня благодаря спутникам поколения V2. Эти аппараты будут обеспечивать в 100 раз большую плотность данных и в 16 раз больше лучей, что позволит смартфонам получать скорость загрузки до 150 Мбит/с — серьёзный вызов сотовым операторам.

Это особенно актуально для Украины, где генеральный директор телеком-группы Veon прогнозирует рост количества пользователей Starlink с нынешних 5 миллионов до 12 миллионов уже к концу 2026 года. Очевидно, что космический интернет быстро укрепляется в регионах с ограниченной инфраструктурой и становится важным инструментом для поддержания связи.