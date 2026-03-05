Apple анонсировала MacBook Neo — самый доступный ноутбук в своей линейке с ценой всего 500 долларов. Новинка ориентирована на тех, кто обычно выбирает Chromebook или бюджетные Windows-лэптопы. На первый взгляд MacBook Neo выглядит впечатляюще: алюминиевый корпус, вес 1,23 кг, четыре ярких цвета, 13-дюймовый Liquid Retina дисплей, стереодинамики с Dolby Atmos, 1080p веб-камера и до 16 часов автономной работы.

Однако за яркой внешностью и скромной ценой скрываются серьёзные ограничения, которые отличают MacBook Neo от привычных MacBook Air и Pro. Apple сэкономила на важных компонентах — некоторые из них могут остаться незаметными для непритязательных пользователей, но конкурировать с полноценными ноутбуками Neo не позволит.

Почему MacBook Neo не похож на другие MacBook

1. Процессор iPhone вместо классического чипа для ноутбуков. Вся линейка MacBook Air и Pro работает на процессорах серии M, разработанных специально для ноутбуков с акцентом на высокую производительность и тепловой режим. MacBook Neo же использует урезанный Apple A18 Pro — «мобильный» чип из iPhone 16 Pro. В Neo 6-ядерный CPU сочетается с 5-ядерным GPU вместо 6-ядерного в смартфонах. Такой процессор хорошо справляется с лёгкими задачами, но при серьёзных нагрузках внутри Neo не хватает тепла и мощности. Отсутствие вентилятора обеспечивает бесшумность, но ограничивает потенциал.

2. По памяти — 8 ГБ без возможности апгрейда и с вдвое меньшей пропускной способностью. Новейшие MacBook Air стартуют с 16 ГБ, а Neo ограничен базовыми 8 ГБ оперативной памяти, которую нельзя увеличить при покупке. Память унифицирована между CPU и GPU, так что в многозадачности и работе с большими файлами разница ощутима. Пропускная способность памяти у Neo — 60 ГБ/с, что менее половины от MacBook Air с 133 ГБ/с.

3. Дисплей без ключевых премиальных функций. Экран сохранил разрешение 2408 × 1506 и яркость 500 нит, но покрывает только sRGB, тогда как Air давно использует широкий охват P3. Заметно отсутствие поддержки True Tone, технологии адаптации цветовой температуры к освещению, а также нет датчика освещённости — значение яркости придётся регулировать вручную.





4. Нет MagSafe: зарядка только по USB-C. Apple убрала фирменный магнитный зарядный порт MagSafe — удобство, которое защищает ноутбук и кабель от случайных рывков. Neo оснащён двумя USB-C портами лишь на левой стороне: один с USB 3.2 на 10 Гбит/с, другой — USB 2.0 на 480 Мбит/с. Отсутствие MagSafe — сигнал экономии даже на эргономике.

5. Клавиатура без подсветки и упрощённый трекпад. В эпоху MacBook с подсветкой клавиатуры и Force Touch сенсорным трекпадом Neo предлагает простую механическую клавиатуру без подсветки. Трекпад не поддерживает Force Touch, а значит нет поддержки давления, force click и возможностей для рисования. Touch ID доступен только в модификации с 512 ГБ SSD, в базовой версии его нет.

На фоне других Apple-ноутбуков MacBook Neo — смелое и явно бюджетное решение, которое, скорее всего, привлечёт тех, кто идёт на компромиссы ради цены. Позиционирование Neo с iPhone-чипом и базовыми характеристиками показывает, что Apple активно конкурирует в нижнем сегменте, но вряд ли этот ноутбук понравится профессионалам или тем, кто ждёт высоких характеристик за 500 долларов.