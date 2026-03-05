Apple не стала ограничиваться одной презентацией и на этой неделе одновременно выпустила iPhone 17e, обновлённые MacBook с процессорами M5, а также новые дисплеи Studio Display с поддержкой Thunderbolt 5. Вместо громких шоу компания предпочла серию пресс-релизов, постепенно расширяющих экосистему своих устройств без лишнего шума.

iPhone 17e теперь оснащён A19 и модемом C1X — он обещает вдвое большую скорость связи по сравнению с предшественником. 6,1-дюймовый экран Super Retina XDR получил усиленную защиту Ceramic Shield 2 с трёхкратной устойчивостью к царапинам. Камера перешла на 48 МП Fusion-сенсор, объединяющий возможности широкоугольного и телеобъектива с двухкратным оптическим зумом. Магнитная зарядка MagSafe поддерживает до 15 Вт — это почти вдвое больше, чем было у iPhone 16e.

Параллельно Apple обновила MacBook Air, внедрив в него новый M5 с 10-ядерным CPU и GPU и встроенным нейроускорителем в каждом ядре. По заявлению Apple, это ускоряет задачи ИИ до четырёх раз относительно Air на M4 и почти в десять раз быстрее M1. Хранилище теперь минимально 512 ГБ, можно выбрать до 4 ТБ, а быстрый SSD стал в два раза производительнее. Новшество также — поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6 благодаря чипу N1, что обещает лучшую стабильность и скорость связи. Дизайн остался прежним, без вентилятора, а вариантов цвета стало четыре.

Новинка в линейке — MacBook Neo за $599, самый доступный Mac в истории Apple. На основе A18 Pro (чипа из iPhone 16 Pro), 8 ГБ памяти и Liquid Retina дисплея он рассчитан на базовые задачи. Но низкая цена обернулась компромиссами: оперативная память не расширяется, Touch ID — опция за $100, и батарея заметно слабее, чем у Air. Впрочем, для учебы и простых пользователей такое решение привлечёт внимание.

MacBook Pro перешёл на M5 Pro и M5 Max с новой «Fusion Architecture», объединяющей два кристалла. Это позволило увеличить мощность и особенно ускорить задачи ИИ: до четырёх раз быстрее M4 и в восемь раз быстрее моделей на M1. Максимальные конфигурации достигают 40-ядерного GPU и 128 ГБ памяти, что полезно для локальной работы с большими языковыми моделями (LLM). SSD стали вдвое быстрее, есть Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и три порта Thunderbolt 5. Время автономной работы достигает 24 часов. Цены начинаются с $2,199 за 14-дюймовую модель на M5 Pro и доходят до $3,899 за 16-дюймовую на M5 Max.





iPad Air перешёл на M4 с 12 ГБ памяти — прирост 50 % по сравнению с прошлой версией. Производительность — на 30 % выше, чем у модели на M3, и более чем вдвое превышает M1. Впервые для iPad сюда пришли Wi-Fi 7 и новый модем C1X с ощутимым снижением энергопотребления. Официальные цены не изменились — $599 за 11-дюймовую и $799 за 13-дюймовую версию.

Обновились и внешние дисплеи. В Studio Display 27 дюймов похорошел интерфейс — теперь Thunderbolt 5 и возможность подключения до четырёх дисплеев в цепочке, плюс 12 МП камера с Desk View. Среди незаметных, но важных новшеств — поддержка P3 Wide Color и сохранение разрешения 5K при 600 нит.

Studio Display XDR — почти что новое устройство. Он предлагает mini-LED подсветку с 2000 локальными зонами затемнения, яркость в 2000 нит, контраст 1 000 000:1 и частоту обновления до 120 Гц с Adaptive Sync. Кроме того, появилась поддержка Adobe RGB и специализированные DICOM-пресеты для медицинской визуализации, ориентированные на радиологов и требующие одобрения FDA. При этом новинка вдвое дешевле оригинального Pro Display XDR: от $3,299 с возможностью регулировки по высоте и наклону.

Все продукты доступны для предварительного заказа с 4 марта, а продажи стартуют 11 марта. Apple, несмотря на отсутствие громкой презентации, сделала заметный ход — ускоряя свои устройства и расширяя линейку продуктов с акцентом на искусственный интеллект, связь нового поколения и профессиональные дисплеи по более привлекательным ценам.