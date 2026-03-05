С 9 февраля на рынке цифровой рекламы появился серьёзный конкурент Google Ads — платформа ChatGPT Ads. Реклама внутри больших языковых моделей (LLM) не нова: Microsoft ещё в 2024 году зафиксировала рост кликабельности своих AI-рекламных форматов на 73%, что выведет взаимодействие с пользователями ИИ на новый уровень.

Google Ads удерживали лидерство более 25 лет, но ChatGPT с его миллиардной аудиторией, ищущей AI-диалог, предлагает уникальный рекламный потенциал. Это заставляет бизнесы перестраивать стратегии, чтобы эффективно влиять на клиентов в моменты поиска информации и принятия решений напрямую внутри чата.

Особенности запуска рекламы в ChatGPT

Платформа ChatGPT Ads ещё не открыта для широкой публики, но уже вызывает вопросы у маркетологов: когда именно потенциальные клиенты обращаются к ИИ — на этапах выбора, сравнения или финального принятия решения?

Ключевые моменты для запуска кампаний:

Определить моменты взаимодействия клиента с ChatGPT;

Определить целевые страницы для перенаправления пользователей в зависимости от стадии покупки;

Назначить ответственную команду или подрядчика для управления новым видом рекламы.

Альтернатива paid ads — generative engine optimization (GEO)

Стоимость запуска рекламы в ChatGPT стартует с внушительных 200 000 долларов, что не всем по карману. Поэтому многие компании переключаются на GEO — оптимизацию для генеративных AI-движков, чтобы бесплатно появляться в результатах диалогов. Такой подход дополнит рекламу и расширит охват без больших затрат.





Платформа, скорее всего, вскоре снизит порог входа, повторяя модель: сначала только для крупных игроков, затем — массовая доступность. Так можно ожидать, что реклама на больших языковых моделях станет новым полем битвы за пользователей.

Что нужно маркетологам прямо сейчас

Пора оценивать бюджеты и решения. Если реклама на Google и Microsoft ChatGPT ещё не используется, стоит начать экспериментировать с этим в рамках Performance Max и аналогичных инструментов. Главный вопрос — делать ли это силами своей команды или найти профессиональных партнёров для работы на новой платформе.

В условиях, когда привычная модель digital-рекламы начинает сдавать позиции, ChatGPT Ads дадут шанс ускоренно захватывать аудиторию в режиме прямого диалога. Игнорировать этот тренд значит упускать инструменты, которые уже меняют межкомпанийскую конкуренцию.